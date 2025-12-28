Las consecuencias del vodevil del Presupuesto asturiano, que ha radicalizado la ruptura entre bloques políticos en la Junta

El "vodevil" parlamentario vivido el viernes en la Junta General —así lo tildan tanto en la derecha como en la izquierda— debido a la ausencia del portavoz de Convocatoria-IU, Xabel Vegas, a una votación de trámite necesaria para la aprobación de los presupuestos, ha certificado la fractura insalvable en las relaciones entre los diferentes bloques políticos.

La posibilidad de acuerdos entre la izquierda y la derecha es en estos momentos impensable, y este último episodio previo a la validación de los presupuestos —que el Gobierno de coalición entre el PSOE e IU tiene garantizada al contar con el apoyo de Covadonga Tomé— ha provocado fuertes reproches y un clima de confrontación inédito.

La ausencia de Vegas, que llegó tarde al Parlamento, obligó a modificar de urgencia el calendario tras un acuerdo de los portavoces de izquierdas. La votación de los presupuestos se celebrará finalmente el día de Nochevieja, el 31 de diciembre, y no el día 29, como estaba previsto inicialmente. Los partidos de derechas (PP, Vox y Foro) trazaron una estrategia conjunta centrada en dos frentes. El primero, responsabilizar de la situación al retraso del portavoz del socio de la coalición; el segundo, retrasar la solución adoptada por la junta de portavoces, que tuvo que acudir a un trámite de urgencia que, a juicio del bloque de la oposición, supone "retorcer la ley".

En ámbitos de la derecha asturiana se produjeron incluso mofas sobre los motivos de la ausencia de Vegas. El parlamentario de Vox Javier Jové publicó en sus redes sociales un vídeo creado y manipulado mediante inteligencia artificial en el que el diputado de izquierdas aparecía en una fiesta. Vegas explicó que no acudió a la comisión porque se encontraba en su casa de Gijón, conectado de forma telemática a una ejecutiva de Sumar, el partido de Yolanda Díaz, al que pertenece. Cuando se percató que debía estar en la Junta, a las 12.17, no le dio tiempo a llegar a la votación, dijo. En dicha reunión se abordaron asuntos relacionados con las elecciones en Aragón. Fuentes oficiales de la dirección nacional de Sumar aseguraron ayer a este periódico que Vegas asistió efectivamente a esa ejecutiva.

"Espectáculo lamentable", dice el PSOE.

El PSOE, partido mayoritario de la coalición de Gobierno en Asturias, no daba crédito en privado a la ausencia de su socio, aunque la estrategia política adoptada pasa por "asumir el error" del diputado y cargar contra el PP, Vox y Foro. "Vivimos un auténtico vodevil protagonizado por las derechas, que intentaron evitar que Asturias tuviese presupuestos. Existe una mayoría con la vocación clara de apoyarlos y la derecha aprovechó el error de un diputado con el único objetivo de dañar al Gobierno", afirmó ayer Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo regional. que incluyó también a Foro en sus críticas. Este partido presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos, pero, a diferencia del PP, sí negoció las cuentas con los socialistas. Foro, al igual que los populares, mantiene profundas discrepancias con el Gobierno en materia fiscal, aunque abrió conversaciones que ahora han quedado completamente rotas.

Según Peláez, el propósito de estos grupos era que "Asturias entrase en prórroga presupuestaria durante unos días, y ese habría sido su gran éxito". De haberse producido esa prórroga, añadió, las deducciones fiscales no habrían entrado en vigor para la declaración de la renta de 2025. "Intentaron dañar al Gobierno olvidándose por completo de los intereses de los asturianos", subrayó. El consejero relató además el ambiente vivido en la Junta, con corrillos y reuniones improvisadas en los pasillos. "Llevo dos años y medio en política y cuando uno participa en ella es para intentar mejorar la vida de la gente. Sin embargo, las derechas protagonizaron escenas bastante tristes: corriendo por los pasillos, riéndose, parecían guajes con zapatos nuevos. Fue un espectáculo lamentable", concluyó.

Varios diputados, obligados a alterar sus vacaciones

El retraso de la votación de los presupuestos, aplazada finalmente para Nochevieja, ha obligado a varios diputados a modificar sus vacaciones y compromisos familiares. Adrián Pumares, portavoz de Foro, tenía planeado pasar la Nochevieja con la familia de su mujer, en Valencia. Su intención era viajar el día 30, pero debido al cambio de calendario pasará la Nochevieja en Oviedo y se desplazará a Valencia el día 1. No es el único caso. Otro diputado tenía previsto pasar unos días en Italia con su familia y ha tenido que cancelar sus planes. Además, personal de la Junta que esperaba coger vacaciones el día 31 finalmente tendrá que trabajar.

Al margen de los funcionarios del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), empleados de grabación, informáticos, conserjes y personal de apoyo a los grupos parlamentarios verán alterado su calendario para prestar servicio el día 31. La ausencia de un diputado en una votación no es habitual, pero sí se ha producido en otras ocasiones. En algunos casos se recurrió a la denominada cortesía parlamentaria, que consiste en el apoyo puntual de un grupo para corregir un desajuste. El bloque de izquierdas apoyó en julio una proposición no de ley contra el pacto fiscal catalán gracias al respaldo del PP y Foro, ya que Delia Campomanes, diputada de IU, se encontraba de viaje en Cuba.

En noviembre hubo otro ejemplo. El Gobierno regional logró que su reforma de la ley del IRPF se debatiera y aprobara en pleno gracias a que Pumares se abstuvo en una votación previa en la que se sometía su inclusión en el orden del día. Faltaban diputados del PSOE para conseguir la mayoría necesaria. De no haberse producido la abstención del portavoz de Foro, habría sido necesario convocar una sesión extraordinaria o tramitar la reforma fiscal de forma paralela al Presupuesto.