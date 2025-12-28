Convocatoria por Asturies- IU decide mañana si Xabel Vegas interviene en el pleno de los presupuestos

El grupo parlamentario Convocatoria por Asturies- IU decidirá este lunes, en una reunión quién intervendrá el miércoles en el pleno de la Junta General en el que se votarán los presupuestos del Principado.

El Gobierno regional, sustentado por el PSOE e IU, tiene los apoyos garantizados gracias al voto afirmativo por Covadonga Tomé. Sin embargo, la aprobación de las cuentas ha dejado en los últimos días una profunda polvareda política. La ausencia de Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, a una comisión de Hacienda, provocó el aplazamiento del pleno, que se celebrará el 31 y no el 29, como se preveía inicialmente.

El socio de Gobierno decidirá hoy quien fije la posición del grupo durante el debate. Después hay más turnos de palabra, en este caso para contestar a las enmiendas de los diferentes grupos de la oposición. La diputada Delia Campomanes es la parlamentaria que en ocasiones anteriores confrontó con la oposición en la parte del debate relativo a las enmiendas.

Lo que sucedió

La ausencia de Vegas, que llegó tarde al Parlamento, obligó a modificar de urgencia el calendario tras un acuerdo de los portavoces de izquierdas. La votación de los presupuestos se celebrará finalmente el día de Nochevieja, el 31 de diciembre, y no el día 29, como estaba previsto inicialmente. Los partidos de derechas (PP, Vox y Foro) trazaron una estrategia conjunta centrada en dos frentes. El primero, responsabilizar de la situación al retraso del portavoz del socio de la coalición; el segundo, retrasar la solución adoptada por la junta de portavoces, que tuvo que acudir a un trámite de urgencia que, a juicio del bloque de la oposición, supone "retorcer la ley".

En ámbitos de la derecha asturiana se produjeron incluso mofas sobre los motivos de la ausencia de Vegas. El parlamentario de Vox Javier Jové publicó en sus redes sociales un vídeo creado y manipulado mediante inteligencia artificial en el que el diputado de izquierdas aparecía en una fiesta. Vegas explicó que no acudió a la comisión porque se encontraba en su casa de Gijón, conectado de forma telemática a una ejecutiva de Sumar, el partido de Yolanda Díaz, al que pertenece. Cuando se percató que debía estar en la Junta, a las 12.17, no le dio tiempo a llegar a la votación, dijo. En dicha reunión se abordaron asuntos relacionados con las elecciones en Aragón. Fuentes oficiales de la dirección nacional de Sumar aseguraron ayer a este periódico que Vegas asistió efectivamente a esa ejecutiva.