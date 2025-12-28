La creación asturiana que ha ganado el concurso de belenes sanitarios de Madrid (y muestra el trabajo de quienes lavan pijamas y batas)

El Hospital público Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares ha sido seleccionado ganador de la octava edición del concurso de Belenes en entornos sanitarios de la Comunidad de Madrid.

La composición premiada, que ha destacado por su "calidad en la ejecución y originalidad", está realizada con bobinas de hilo, botones, dedales, tela y goma e incluye una recreación de máquinas de coser, material de lavandería, carros y cestos de ropa, con los propios profesionales presentes junto a los Reyes Magos, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

Esta creación ha sido presentada por el Servicio de Lencería del Príncipe de Asturias, cuyo personal se encarga de garantizar que pacientes y profesionales dispongan de pijamas y batas en perfectas condiciones. El jurado, presidido por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha hecho además dos menciones especiales.

La primera, a '13 Rue del Pesebre', propuesta presentada por el Servicio de Pediatría del Hospital público Puerta de Hierro Majadahonda, que recrea con muñecos el Nacimiento del Niño Jesús en un edificio similar al de los cómics del historietista Francisco Ibáñez.

La segunda ha sido para 'a PC Bre', obra del Servicio de Informática del complejo de La Princesa en la capital, que representa la escena de la Navidad con elementos como memorias RAM, placas base, ratones, cables y fibra óptica y una CPU.

En la categoría de centros de salud de Atención Primaria, SUMMA112 y Servicios Centrales, se han alzado con la victoria los integrantes de los dispositivos de Formación y Catástrofes del Servicio regional de Urgencia Médica, con un Belén que utiliza materiales reciclados e incluye la llegada al pesebre de sus majestades de Oriente en un helicóptero medicalizado.

Ambos ganadores recibirán el trofeo Misterio Salud Madrid, un trabajo de forja y madera realizado por los pacientes de Salud Mental del Hospital público José Germain durante su terapia en los talleres que este dispositivo tiene en el municipio de Leganés.

El galardón muestra a San José, la Virgen y el Niño Jesús con la estrella del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de fondo, que emula a la de Belén, sobre una peana que representa la cruz de la sanidad pública madrileña.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico reconoce la "labor desinteresada" de profesionales de todo tipo, sanitarios o no, voluntarios y usuarios para "llevar la magia navideña" a los centros asistenciales y de gestión.