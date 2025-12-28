Cristian Cueli, 13 años desaparecido tras ir a cobrar una deuda al Alto de la Madera: "No pararemos hasta saber qué pasó"
El principal sospechoso dice que pagó el préstamo y llevó lavianés afincado en Gijón a Pola de Siero, donde se metió en un coche de alta gama de color negro, pero ninguna cámara grabó este vehículo
Se ha buscado el cadáver de Cueli en el lecho de ríos y cabañas de los Picos de Europa
Este sábado, 27 de diciembre, se cumplieron trece años de la desaparición del lavianés afincado en Gijón Cristian González Cueli, del que no se sabe nada desde que acudiese al Alto de la Madera para reclamar al dueño de un taller la devolución de 50.000 euros que le había prestado. El dueño del taller y una segunda persona fueron detenidos, pero no han sido encausados. Hace tiempo que la familia ya le da por muerto, pero eso no quiere decir que se hayan rendido. "No pararemos hasta saber qué le ocurrió y dónde está enterrado", indicaba hace unos días uno de sus parientes. Tampoco la Policía Nacional da por cerrado el caso y sigue con sus discretas averiguaciones, confiando en que el autor o autores del crimen cometan un fallo.
La búsqueda de Cristian Cueli comenzó en el minuto. Su novia lo esperaba aquel jueves, 27 de diciembre de 2012 para cenar y recibió un extraño "sms" en el que él se disculpaba por no poder cogerle el teléfono. A las once de la noche, éste dejó de emitir señal y no se ha vuelto a encender.
Cueli estaba preocupado aquella temporada y había hablado de hacerse con un arma para defenderse. Se dedicaba a realizar préstamos, por lo que toda precaución era poca. Una persona relacionada con la familia asegura que las fuerzas de seguridad encontraron esa pistola, en su caja fuerte, y cierta cantidad de dinero, algo que sus familiares más cercanos rechazan.
En cuanto al sospechoso más obvio, el dueño del taller, indicó a los investigadores que pagó a Cueli el dinero que le debía dejado y luego le hizo el favor de llevarle a Pola de Siero, porque el coche del vecino de Gijón no arrancaba. Allí se montó en un coche negro de alta gama. Las cámaras de la Pola nunca registraron ese vehículo. Los agentes pertenecientes a la Unidad del Subsuelo de la Policía Nacional de Oviedo rastrearon en el entorno del río Ferreras, en Noreña, a medio camino entre el Alto de la Madera y la Pola, y también se buscó en el entorno de unas cabañas propiedad de la familia del principal sospechoso, en Cabrales, sin éxito.
