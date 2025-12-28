Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

En corto y por derecho

A La Gorda le ponen bragas

Esas cosas que tiene la IA

La Gorda, en bragas.

La Gorda, en bragas. / A. G-O

Arturo Román

No. La Gorda, como llaman popularmente en Oviedo la escultura “La Maternidad” de Botero, no se ha puesto en plan erótico ni en el Ayuntamiento se han vuelto locos colocándole una sugerente braguita. Esa imagen es cosa de la inteligencia artificial (IA), que tanto vale para un roto como para un descosido. En este 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, da mucho juego.

Aunque todo sea un montaje no dirán que no le queda bien a la estatua esa prenda de lencería de Bracli, una firma de diseño erótico de lujo, tanto para ellas como para ellos. Quién diría que es cosa de la IA. 

Tranquilos los ovetenses. Si este domingo se pasan por la plaza de La Escandalera, donde está ubicada la obra desde 1989, la verán sin ningún complemento. O sea, desnuda y con su rollizo bebé en brazos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
  3. La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
  4. Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
  5. Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
  6. El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
  7. ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
  8. La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena

A La Gorda le ponen bragas

A La Gorda le ponen bragas

Investigan si la muerte de la mujer de Infiesto fue por una agresión, que su hijo detenido niega

Investigan si la muerte de la mujer de Infiesto fue por una agresión, que su hijo detenido niega

Las consecuencias del vodevil del Presupuesto asturiano, que ha radicalizado la ruptura entre bloques políticos en la Junta

Los graduados sociales, "Asturiano del mes" en el centenario de la profesión

Rocío Huerta, directora general de Ganadería: "Hay riesgo de que Asturias pierda el estatus de zona libre de tuberculosis"

Rocío Huerta, directora general de Ganadería: "Hay riesgo de que Asturias pierda el estatus de zona libre de tuberculosis"

Santa Bárbara prestó 455 millones a General Dynamics para sus planes globales

Santa Bárbara prestó 455 millones a General Dynamics para sus planes globales

La mina de Salave afirma que su plan no contraviene la limitación del POLA

La plantilla de la mina de Tormaleo se moviliza después de Reyes

Tracking Pixel Contents