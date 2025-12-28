A La Gorda le ponen bragas

No. La Gorda, como llaman popularmente en Oviedo la escultura “La Maternidad” de Botero, no se ha puesto en plan erótico ni en el Ayuntamiento se han vuelto locos colocándole una sugerente braguita. Esa imagen es cosa de la inteligencia artificial (IA), que tanto vale para un roto como para un descosido. En este 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, da mucho juego.

Aunque todo sea un montaje no dirán que no le queda bien a la estatua esa prenda de lencería de Bracli, una firma de diseño erótico de lujo, tanto para ellas como para ellos. Quién diría que es cosa de la IA.

Tranquilos los ovetenses. Si este domingo se pasan por la plaza de La Escandalera, donde está ubicada la obra desde 1989, la verán sin ningún complemento. O sea, desnuda y con su rollizo bebé en brazos.