Los graduados sociales, "Asturiano del mes" en el centenario de la profesión

Los graduados sociales, representados por su Colegio, han sido designados por LA NUEVA ESPAÑA "Asturiano del mes" con motivo del centenario de esta profesión que fortalece el sistema social y laboral del Principado, y que se precia de servir de "puente entre los trabajadores, las empresas y la administración". Los graduados sociales no sólo defienden los derechos laborales, sino que median en los conflictos y brindan un asesoramiento especializado a empresas y trabajadores. Además, tienen un papel creciente en la administración de Justicia, donde pueden plantear demandas y pretenden ahora presentar recursos de casación, campo que les está vedado.

Beatriz Coto, presidenta del Colegio de Graduados Sociales en Asturias. | ÁNGEL GONZÁLEZ

En Asturias existen medio millar de profesionales de la justicia social, tanto libres, como colegiados y de empresa, un número que no deja de crecer. La profesión apuesta por la formación continua, mantiene convenios con las universidades y otras entidades y una estrecha colaboración con la administración de Justicia.

Hace cien años se crearon las primeras escuelas sociales, que son el germen de la actual profesión de graduado social. En estas escuelas había especialistas en materia de Derecho y gestión laboral. "Las competencias de los graduados sociales han ido creciendo a la par que las necesidades del mundo laboral", indica Beatriz Coto, presidenta del Colegio de Graduados Sociales, entidad que ofrece un servicio de orientación jurídica gratuito.

Los graduados sociales son asesores expertos en materia socio-laboral y de Seguridad Social que asesoran, gestionan y representan a empresas, trabajadores y beneficiarios en temas de contratos, nóminas, prestaciones (jubilación, desempleo, etc.), recursos humanos, prevención de riesgos laborales, y procedimientos ante la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y los Tribunales de lo Social, asegurando el cumplimiento de la normativa laboral y social. Junto a abogados y procuradores, los graduados sociales pueden intervenir ante los órganos judiciales de la jurisdicción social.

Como indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, "en los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación técnica podrá ser ostentada por un graduado social colegiado, al que serán de aplicación las obligaciones inherentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto en su ordenamiento jurídico profesional". "Hemos ido ampliando las competencias en el ámbito jurídico, de gestión laboral y de gestión de relaciones laborales. Estamos siendo muy activos en la presentación de demandas ante la Justicia, especialmente a partir de la pandemia del Covid-19, durante la que tramitamos muchos ERTE", añadió la presidenta del Colegio.

Los graduados sociales quieren asumir más competencias, dar un paso más en su papel en la administración de Justicia para que puedan presentar recursos de casación y mantienen a su vez otras reclamaciones, como conseguir la ampliación de los plazos.

El Colegio de Graduados Sociales está próximo a cumplir sus 75 años, un aniversario que se celebrara cumplidamente. Mientras tanto, la presencia de los graduados sociales en la sociedad asturiana es considerable. La jura de los nuevos graduados sociales se ha venido desarrollado con toda la solemnidad en el salón de plenos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El Colegio de Graduados Sociales ha organizado además, con motivo del día de la Justicia social, sesiones de asesoramiento laboral en la plaza de La Escandalera de Oviedo, y también celebra los Encuentros Colegiales, el último de lo cuales tuvo lugar el pasado mes de mayo, en el que fueron galardonados el presidente del TSJA, el magistrado Jesús María Chamorr; el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, Mario Aria; o la directora del Instituto de Riesgos Laborales, Myriam Hernández. A este acto no falta el presidente de la sala de lo Social del TSJA, actualmente el magistrado José Luis Niño.

En la última Feria Internacional de Muestras de Gijón, el pasado mes de agosto, el Colegio de Graduados Sociales organizó un acto con presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáez, en el que también participaron los consejeros del gobierno asturiano Guillermo Peláez y Ovidio Zapico, y el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño.

La entrega del "Asturiano del mes", que corresponde a noviembre, tendrá lugar próximamente. Los galardonados recibirán los atributos de la distinción: una página especial dedicada a la trayectoria de los graduados sociales, una carcatura-retrato del dibujante Pablo García y una estatuilla diseñada por Legazpi, inspirada en las antiguas estelas asturianas.