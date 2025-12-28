La inocentada de los ecologistas (que no lo es tanto) en Asturias: el premio "Bullada de Purpurina" 2025 ya tiene dueño

Había muchos candidatos pero solo uno se lo podía llevar. La Coordinadora Ecologista de Asturias ya ha decidido quién se lleva su premio "Bullada de Purpurina" de este año, un galardón que hacen público cada año (y ya van 31 ediciones) coincidiendo con el día de los Inocentes, el 28 de diciembre.

El ganador ha sido el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, a quien los ambientalistas afean muchas cosas en la gestión de la fauna salvaje en Asturias: "Siguen acabando con los pocos lobos asturianos de los montes a pesar de que hasta la guardería le cuesta encontrarlos, permite que los cazadores le disparen a pesar de no ser especie cinegética y no conformes con matar lobos, los ganaderos ya le piden matar osos, en una espiral de matar todos los animales que les moleste; siguen permitiendo que se pesquen con muerte los últimos salmones de los ríos para contentar a los pescadores deportivos con muerte, a pesar que cada vez más entidades reclamamos la veda; siguen matando cormoranes a pesar de que cada vez hay menos en los ríos para contentar a los pescadores deportivos, porque no quieren que las aves coman peces; siguen permitiendo la pesca de la angula a pesar de que todo el mundo la ha vedado por su desaparición, para contentar los pocos que pueden pagar su precio,a pesar que cada vez más entidades reclamamos la veda; siguen permitiendo la colonización de toda los montes y praderas asturianas de eucaliptos, que incluso se plantan sin autorización, nadie sanciona estas plantaciones ilegales que continuamente denunciamos, que al año son legalizadas; siguen permitiendo que no se acoten al pastoreo los montes quemados intencionalmente, que son cientos de incendios todos los años, fuegos que se descontrolan por el viento y el cambio climático, poniendo en riesgo la naturaleza y la vida de las personas; y siguen permitiendo que se arranquen las pocas algas del mar, que son refugio de numerosas especies de peces y moluscos, en un contexto de pérdida de biomasa marina por el cambio climático y la sobreexplotación".

Fruti Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecologista, asegura que no ha sido fácil elegir entre los candidatos. Además de Marcos, estaban Belarmina Díaz Aguado, que fue Directora General de Energía y Minería; HUNOSA, Arcelor Mittal y la Demarcación de Carreteras. Pero se ha impuesto el Consejero de Medio Rural "por su desastrosa gestión dentro de sus competencias".

La "Bullada de Purpurina" tiene un componente de humor, pero en la Coordinadora se lo toman muy en serio: "La de este año se entrega a un político de quien dependen muchas de las decisiones que marcarán el futuro de nuestra región. Cada paso que se retrocede en la defensa medioambiental y cada mala decisión que se toma compromete el futuro de este mundo, a las personas que lo habitamos y a las generaciones futuras que heredarán el problema más descomunal que haya habido nunca. Sinceramente, nada de esto nos parece gracioso. Ojalá llegue un año en el que no tengamos que entregar nuestro galardón".