La irrupción de un jabalí en la Autovía a la altura de Ujo (Mieres) causa destrozos en siete vehículos

Hasta siete vehículos han sufrido daños de consideración al irrumpir un jabalí en la Autovía de la Plata (A-66), en el kilómetro 54,4, a la altura de la estación de Ujo-Taruelo, en sentido Gijón, poco antes del enlace hacia el concejo de Aller, la AS-112. A eso de las 19.55 horas, un coche no ha podido evitar el impacto con el animal, sufriendo importantes daños.

Otros seis vehículos han tenido desperfectos de menor cuantía al pasar por encima de los restos del animal muerto y del vehículo que chocó con él.

Afortunadamente no se han registrado heridos en este accidente múltiple.

A la zona han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Mieres y medios del SAMU, aunque no fue necesaria su intervención.

El accidente provocó algunas retenciones de tráfico.