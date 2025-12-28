La irrupción de un jabalí en la Autovía a la altura de Ujo (Mieres) causa destrozos en siete vehículos
En el accidente no se ha producido ningún herido, pero sí algunas retenciones en sentido a Gijón
Hasta siete vehículos han sufrido daños de consideración al irrumpir un jabalí en la Autovía de la Plata (A-66), en el kilómetro 54,4, a la altura de la estación de Ujo-Taruelo, en sentido Gijón, poco antes del enlace hacia el concejo de Aller, la AS-112. A eso de las 19.55 horas, un coche no ha podido evitar el impacto con el animal, sufriendo importantes daños.
Otros seis vehículos han tenido desperfectos de menor cuantía al pasar por encima de los restos del animal muerto y del vehículo que chocó con él.
Afortunadamente no se han registrado heridos en este accidente múltiple.
A la zona han acudido agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Mieres y medios del SAMU, aunque no fue necesaria su intervención.
El accidente provocó algunas retenciones de tráfico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena