Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el Alcalde a echar sal

Un conductor de un turismo quedó en la tarde de este domingo atrapado en la carretera del puerto del Angliru debido a las placas de hielo originadas en el asfalto. El vehículo patinó y quedó encajado en la ladera, en el kilómetro siete, con elevado riesgo de caer por el precipicio.

La carretera se encontraba cortada por las malas condiciones meteorológicas, pero el conductor se saltó la señalización e intentó ascender por el puerto, en el concejo de Riosa. No fue el único imprudente, ya que otros vehículos también accedieron a la vía pese a la prohibición.

Pasadas las 17.00 horas, el conductor llamó al Servicio de Emergencias a través del 112 Asturias para pedir auxilio. Tráfico fue informado del suceso y señaló que podría subir una grúa, aunque antes era necesario esparcir sal para eliminar el hielo. Se da la circunstancia de que en la sala del 112 se encontraba trabajando el mismo supervisor que atendió en 2018 la conocida llamada de los “mayorinos”, cuando siete jóvenes se hicieron virales por subir con un todoterreno de madrugada y en playeros por una Angliru completamente nevado y quedar atrapados.

Este domingo, finalmente, el alcalde de Riosa, Roberto Álvarez, subió con un tractor de su propiedad para echar sal. El conductor, a salvo y fuera del vehículo, abandonó la zona en el coche de un amigo. El turismo pasará la noche en la carretera y lo previsible es que mañana sea retirado por una grúa.

“Hay un letrero bien claro que pone ‘puerto cerrado’. La gente debe hacer caso, porque el riesgo es tremendo. Muchas veces no existe la conciencia necesaria”, aseguró el regidor.

Incendio en el concejo

El suceso de la carretera no fue el único registrado este domingo en Riosa. En Felguera, una vivienda sufrió un incendio que calcinó varias estancias y afectó a la techumbre del inmueble.

El fuego quedó controlado a las 18.43 horas. Los bomberos continúan con tareas de desescombro y refrigeración. La sala del 112 informó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), sin que consten daños personales.