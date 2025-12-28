La mina de Salave afirma que su plan no contraviene la limitación del POLA
Los promotores de la explotación aurífera en el concejo sostienen que existe jurisprudencia que avala su criterio urbanístico para la aprobación del proyecto
La empresa Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), impulsora de la mina de oro de Salave, en Tapia de Casariego, afirma que el proyecto tapiego cumple la legislación vigente. Además, denunció el uso "ideológico" del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), auspiciado por la parte de Izquierda Unida que conforma el gobierno regional. Según la emrpresa el fin de protección del paisaje superficial "no impediría actividades extractivas en el subsuelo".
La compañía recorda que, según la doctrina del Tribunal Supremo, la minería subterránea puede ser compatible con las regulaciones del suelo derivadas del POLA y que estas explotaciones se rigen por la Ley de Minas. Asimismo, citó la resolución de 20 de diciembre de 2012 por la que la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente formuló una Declaración de Impacto Ambiental favorable para la explotación subterránea del yacimiento y sus instalaciones auxiliares, sin referencias a interferencias urbanísticas con el POLA.
La firma impulsora del proyeco de Salave subraya que su plan es íntegramente subterráneo, sin afección a la franja costera ni impacto visual, y defiende que así "respeta escrupulosamente" la distinción entre suelo y subsuelo que, a su juicio, ampara la compatibilidad con el POLA. "Nos atenemos a lo que la ley dice hoy", señaló el director general de la entidad, José Manuel Domínguez, al reclamar seguridad jurídica y rigor técnico en el debate.
Exploraciones Mineras del Cantábrico es una empresa española dedicada a la investigación, exploración y desarrollo de activos mineros; es titular del 100% de los derechos en el yacimiento de Salave y promueve un proyecto "moderno, seguro y sin cianuro", orientado —según su presentación corporativa— a minimizar impactos y crear empleo en el Occidente asturiano. La firma es filial al 100% de EMC Gold Corporation (ASX: EM3), antes Black Dragon Gold, que identifica Salave como su proyecto insignia en Europa.
Llamamiento institucional
La empresa lamentó que se traslade a la opinión pública la idea de que el proyecto es ilegal "basándose en una lectura equívoca e interesada" del POLA y advirtió de que bloquear inversiones "que cumplen requisitos ambientales y legales" privaría a la comarca de "una oportunidad histórica". EMC insistió en que continuará la tramitación por los cauces administrativos establecidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena
- El sotrondino que vuela alto: Guillermo González Vallina será el director general de una de las principales aerolíneas españolas