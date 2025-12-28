El peaje español que será gratuito en 2026 (mientras que el Huerna subirá de precio)

El Gobierno central de Pedro Sánchez se prepara para introducir importantes cambios en las autopistas españolas en 2026. Por un lado, el Ejecutivo liberará al menos un peaje el próximo año, el de la AP-68, que conecta el País Vasco con Aragón. Por otro, ultima la letra pequeña de la subida anual de precios en las autopistas de pago, entre las que se incluye la del Huerna (AP-66), que se verá afectada por dicho incremento.

El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, dará a conocer esta semana la actualización exacta de los peajes. Se espera que la subida ronde el 4%, aunque no será uniforme en todas las autopistas. Las revisiones son anuales y se aplican mediante una fórmula que tiene en cuenta, entre otros factores, la evolución del IPC. El peaje del Huerna, que actualmente cuesta 15,60 euros, subió un 5% en 2024 y un 3,84% en 2025.

La autopista del Huerna, cuya concesión está en manos de la compañía privada Aucalsa hasta 2050, mantiene abierto un procedimiento en la Comisión Europea por la ampliación de la concesión realizada en 2001, que las instituciones comunitarias consideran irregular.

Por este motivo, el Gobierno regional que preside Adrián Barbón reclama el rescate de la autopista, una opción que el Ministerio de Transportes descarta de plano. Este desencuentro entre ambas administraciones, ambas gobernadas por el PSOE, ha generado una tensa situación política y un creciente clima de desconfianza institucional.

El Principado ha solicitado la revisión de oficio de la prórroga del peaje, concedida por el Gobierno de José María Aznar. El Ejecutivo de Sánchez, sin embargo, justifica esa ampliación y sostiene que un hipotético rescate sería económicamente inasumible para las arcas públicas.

Bruselas considera que la ampliación fue irregular al no haberse convocado un concurso público y entiende, además, que se llevó a cabo con el objetivo de incrementar el valor de la concesionaria antes de su privatización, que tuvo lugar en 2003, ya después de la prórroga.

El precio más alto de su historia

El Gobierno central aguardará en todo caso al recorrido europeo del procedimiento, que previsiblemente acabará en los tribunales comunitarios. Mientras tanto, aplicará la subida correspondiente en el Huerna, cuyo peaje podría alcanzar o incluso superar los 16 euros en 2026.

En la actualidad, el precio del peaje por turismo es de 15,60 euros, el más alto de la historia de la autopista. El Gobierno central defiende su sistema de bonificaciones para conductores habituales, que por ahora solo beneficia al 18% de los usuarios.

En paralelo, el Ejecutivo de Sánchez avanza en la liberalización de otras autopistas. La AP-68, que conecta Aragón con La Rioja, Navarra y el País Vasco, pasará a ser gratuita al finalizar la concesión, ya que el Gobierno ha decidido no renovarla. El trayecto completo entre Zaragoza y Bilbao supera actualmente los 38 euros.

No obstante, esta liberalización también tiene letra pequeña, ya que todo apunta a que seguirán existiendo tramos de pago en el País Vasco, al estar la gestión de la autopista transferida a esa comunidad. En ese caso, el responsable del cobro ya no sería el Estado mediante una concesión estatal, como ocurre hasta ahora.

No será el único peaje que se elimine. El Ministerio también ha hecho gratuita de forma definitiva la AP-7 Circunvalación de Alicante. Los usuarios llevan sin pagar ese tramo desde julio de 2024, cuando se activó una prueba piloto que fue prorrogada en febrero de 2025 y que ahora se consolida de manera permanente. En este caso, la AP-7 presenta un régimen distinto al del Huerna o la AP-68, ya que está gestionada directamente por el Estado y no existe concesión privada.

La política de peajes del Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018 se ha basado en no renovar las concesiones privadas que van expirando. En los últimos años, más de 1.000 kilómetros de autopistas de pago han pasado a ser gratuitos.