La plantilla de la mina de Tormaleo se moviliza después de Reyes

La plantilla de la mina de carbón de Tormaleo (Ibias) ha decidido dar de plazo hasta el miércoles 7 de enero para que el nuevo propietario de la empresa abone las nóminas pendientes. Si transcurrido ese ultimatum no se hubiese producido el abono, los trabajadores iniciarán movilizaciones de protesta. Este fue el acuerdo alcanzado este viernes en una reunión de los 22 trabajadores que aún permanecen en plantilla en la explotación, cuya titularidad está en manos de Carbones La Vega. La sociedad estaba dirigida por el empresario Jesús Rodríguez Morán (Chus Mirantes), propietario también de la mina de Cerredo (Degaña) en la que murieron este mes de marzo cinco trabajadores cuando, presumiblemente, extraían carbón sin permiso.

Mirantes anunció a los trabajadores la venta de Carbones La Vega a al empresario madrileño Fernando Martínez Blanco, quien en principio había asumido el abono de las nóminas pendientes a la plantilla. Sin embargo, la plantilla afirma que no se vislumbran soluciones en el horizonte. "Solo hay retrasos, promesas y más tiempo", reconocían a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de los trabajadores. "La sensación es que la venta solo ha servicdo para alargar la situación y continuar con el sufrimiento de los trabajadores", indicaron representantes sindicales. La plantilla lleva seis meses sin cobrar. Su paciencia se ha agotado. Después de Reyes iniciarán las movilizaciones.