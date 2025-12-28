Rocío Huerta, directora general de Ganadería: "Hay riesgo de que Asturias pierda el estatus de zona libre de tuberculosis"

No oculta Rocío Huerta (Coya, Piloña, 1971) que no ha sido este 2025 un año fácil para el sector ganadero asturiano, que empezó con el grave brote de tuberculosis de Tineo y acaba, sin que la tuberculosis haya permitido bajar aún la guardia, con unas cuantas alertas en sanidad animal y otras enfermedades en activo –dermatosis nodular contagiosa (DNC), peste porcina y gripe aviar, lengua azul, enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE)– que han obligado a adoptar restricciones y complicar la tarea diaria a los ganaderos, en muchas ocasiones quejosos y contrarios a las decisiones de la administración. Pero la Directora general del ramo en el Gobierno del Principado no se muestra en esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA pesimista ni da síntomas de agotamiento, sino de convencimiento de que pese a todo se están haciendo las cosas bien y se ha sabido responder a tiempo para que la situación no vaya a peor.

-Haga balance del año.

-2025 ha sido el año de la sanidad animal, sin duda. Abrimos con la tuberculosis en Tineo y terminamos ahora con la peste porcina que llevaba sin estar en España desde hace 30 años. Pero creo que dentro del contexto sanitario que hay, tanto en Asturias como en España y a nivel europeo, con distintas alertas activas, podemos decir de la situación aquí está estable y controlada.

-¿Por qué?

-Quiero poner en valor el trabajo de los servicios veterinarios oficiales, con la importancia del laboratorio que tenemos en Asturias, de sanidad animal y también vegetal. Y también muy importante la participación de los veterinarios de las explotaciones y de las administraciones sanitarias. Yo creo que esos son los elementos fundamentales. Nosotros defendemos que la sanidad se fundamenta principalmente en una coordinación que se hace dentro del RASVE (Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria) entre ministerio y comunidades autónomas, con el respeto y la aplicación de los programas sanitarios de vigilancia y control, que son los oficiales y los que hay que cumplir. Es una vigilancia muy activa, tanto en la toma de muestras como en los análisis. Hay que recordar que seguimos bonificando al 100% todas las analíticas que se realizan en el laboratorio de Asturias. La coordinación entre todos es esencial: sector, veterinarios, ministerio, comunidades autónomas... No somos una isla.

-Sin embargo, las medidas para contener los brotes se territorializan en función del impacto.

-En enero se despreciaron las medidas adoptadas por el Principado en el área de Tineo con la tuberculosis, que son las establecidas de forma general cuando en un sitio hay repunte de casos. Ahora, por desgracia, en el último semestre del año, con la llegada de la DNC, la gripe aviar y en mayor medida la peste porcina, hemos visto los beneficios de la "regionalización" de los protocolos . Por ejemplo, lo que está pasando en Cataluña con la peste, está allí concentrado para que no nos afecte al resto: donde hay casos es donde hay que actuar y adoptar unas medidas, como quien dice, mayores a las que hay en los demás sitios.

-¿Qué impacto ha habido en el comercio lo ocurrido este año con las distintas enfermedades?

-Ahí vemos que esa regionalización ha permitido al resto de España seguir exportando animales vivos pese a la peste porcina en Cataluña. Eso se logra gracias a que como país hemos demostrado que las medidas son serias, que estamos haciendo una labor de vigilancia y de actuación que se corresponde con el marco comunitario y con el marco nacional. En Asturias no tenemos datos. Pero a pesar de todo puedo decir que nunca habíamos tenido ese volumen de ventas de ganado fuera de aquí, y se ha seguido exportando animales vivos al barco.

-Los precios de leche y carne, al alza, desde luego no han sufrido impacto.

-Asturias sigue siendo una de las regiones con los precios de la leche más altos. Todo hay que analizarlo con más perspectiva, pero de momento no ha habido gran impacto.

-¿Cómo está a día de hoy la tuberculosis en Tineo?

-Sin todos los datos definitivos del cierre de la campaña de saneamiento, lo que hemos visto es que hay siete focos con respecto a cinco focos que se localizaron en la campaña de 2024.

-¿Pasado un año reconoce algún error, al menos de comunicación, la Consejería de Medio Rural tras el revuelo que se montó en el concejo al aplicar medidas extraordinarias para retener el brote?

-Puede ser que falláramos en la comunicación, pues siempre que se tiene conocimiento de algo así se va directamente a la ganadería a informar. Se sigue haciendo, pero en Tineo hubo la mala suerte de que nuestro coordinador veterinario se jubiló en aquel momento. Llevaba muchísimos años allí y era el conocido, de confianza entre los ganaderos. Entonces todo se quedó un poco en el aire, pero se informó. Aunque no teníamos nuestra vía de comunicación más cercana, se trasladó a la Alcaldesa, a la Federación de Cazadores, en la oficina comarcal y a las organizaciones agrarias que, a pesar de las reuniones, no transmitieron lo que se trasladaba. El tiempo nos ha dado la razón, incluso con la validación de los tribunales

-Hay siete brotes. ¿Funciona el protocolo especial?

-Hay que darle más tiempo. A lo mejor esos dos focos se han detectado precisamente por haber suspendido la flexibilización.

-Tineo seguirá con las restricciones, entiendo.

-Sí, hay más focos que el año pasado, solo dos más, sí, pero hay que seguir haciendo el seguimiento.

-¿Cuántos vacíos sanitarios ha habido, que era y es el gran miedo del ganadero, de tener que sacrificar todas sus reses por un positivo?

-De los siete focos, en cinco lo hicieron y otros dos optaron por una alternativa, que la hay: durante cinco años, pruebas reiteradas y tener inmovilizado el ganado.

-¿Y cómo está el resto de Asturias?

-Este año hemos comunicado hasta ahora 21 focos y donde más es Tineo con siente. Luego tenemos tres de Peñamellera Baja, que ya es una zona también con medidas especiales por la cercanía de Cantabria; hay uno en Piloña; tres en Parres; dos en Salas y en Laviana, y luego otros sitios con uno.

-¿Corre Asturias el riesgo de perder el estatus de zona libre de tuberculosis que tanto costó lograr?

-Sí, hay riesgo. Pero creemos que tal y como estamos aplicando el programa nacional, la vigilancia activa en mataderos, el plan de la trashumancia, tenemos margen y tiempo para que todo tenga resultados. Llevamos 40 años luchando contra la tuberculosis y siempre preocupa muchísimo. Ahora volvemos, como sabes, el año que viene con la campaña de saneamiento al 100% de la cabaña. Pasar la prueba de la tuberculosis en una ganadería es un momento de estrés.

-Han prolongado las restricciones por la DNC hasta finales de enero.

-Sí, aunque en España parece controlada y no ha ido a más, sin embargo la zona de Francia, de los Pirineos, se está expandiendo, en todos, también hacia los atlánticos. España ha pedido a la Comisión Europea la ampliación de la vacunación de emergencia a más zonas de Aragón, a Navarra y al País Vasco, concretamente Guipúzcoa. El Principado quiere insistir en las medidas de prevención, cada uno en su casa, antes de meter un animal de fuera, tiene que asegurarse de guardar la cuarentena establecida. Todo lo que dijimos para la trashumancia, pues ahora vuelve a tener todo el sentido, es una medida de bioseguridad básica, pero clave.

-¿Cómo será la nueva campaña de saneamiento?

-Empezaremos ya en enero, aún trabajamos en el calendario definitivo. Asciende más o menos a casi 5 millones de euros. Afecta al 100% del bovino mayor de 6 meses, también hacemos control de tuberculosis caprina y los controles en porcino y otras más enfermedades aparte de la tuberculosis.

-La EHE parece controlada.

-Pues de momento la vacunación parece que ha tenido efecto y que la inmunización de rebaño ha servido para proteger. No hemos confirmado ningún caso nuevo.

-De lengua azul, alguno.

-Este año se decidió que España sea ya un país sin estatus, salvo Baleares y Canarias. Aquí aplicamos un programa de vigilancia, seguimos ofreciendo este año, al ya no ser obligatoria. Tenemos confirmado un foco de lengua azul serotipo 8, en este caso es en ovino, y 3 o 4 focos de serotipo 3 de lengua azul. Insistimos en que la vacunación es la mejor arma, aunque el año que viene ya no la ofreceremos. Pero habrá ayudas para cubrir las de lengua azul, la hemorrágica, la fiebre Q, que también hay algunos casos, y el carbunco. Hay explotaciones sobre todo del Oriente que sí que siguen vacunando de ello.

-Habla de ayudas, ¿qué pasa en la Consejería que siempre hay quejas, lamentaciones, críticas con las ayudas, su demora..?

-Yo creo que todos cuando esperamos algo lo queremos cuanto antes. Lo malo es que las ayudas requieren una tramitación, es dinero público, en muchos casos fondos europeos, que requieren muchos trámites y no son todo lo rápido que quisiéramos. Las ayudas al forraje por los incendios del verano se pagaron pronto, en octubre, porque eran nuestras.

-¿Los ganaderos se quejan, digamos, de vicio?

-No, por supuesto que no. Pero quiero recalcar que en esta legislatura van más de 14 millones de ayudas excepcionales. Sí, quisiéramos que llegaran pronto, pero son ayudas excepcionales que implican tiempo. ¿Qué otro sector recibe ayudas extraordinarias, aparte de las que vienen en la PAC y otras, de tanto dinero?

-La del plan Incorpórate al Agro no han cubierto a todos los beneficiarios. Se tachan de "fracaso".

-Este plan se ha abierto no solo a los jóvenes, sino a otra franja de edad, incluyendo la pluriactividad, como el sector de la faba o la apicultura. Lleva una serie de cambios y hay que mirarlo todo con 40 ojos. Luego se decía que nadie iba a incorporarse al sector agroganadero y ya se vio... Habíamos puesto 13 millones de euros y llegaron a decirnos que tirábamos el dinero.

-¿La gente que vio aprobada la ayuda, pero se ha quedado en lista de espera se verá cubierta?

-Sí, la intención es esa. Tenemos 9 millones de euros en el presupuesto para cubrir esos casos. Es un plan que tenemos en Asturias y, como ha dicho el Consejero, muchísimo más importante que el de otras comunidades autónomas. n