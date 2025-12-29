Los abogados del turno de oficio respiran tranquilos: el Principado les paga los meses de octubre y noviembre

Algunos letrados del turno de oficio ya temían que tendrían que esperar al año que viene para cobrar los servicios que se les adeudaban, pero, este mismo lunes, el Principado les ha ingresado los meses de octubre y noviembre del turno de oficio, cumpliendo con lo acordado. Las asistencias de este mes de diciembre se cobrarán en enero.

Los abogados siempre han reclamado que los pagos se hiciesen con mayor premura. En el pasado se han acumulado muchos retrasos, incluso de más de medio año. Se ha mejorado en los pagos, pero los abogados reclaman un plus por la disponibilidad, independientemente de que se realicen asistencias, y para compensar los grandes desplazamientos que tienen que realizar.

El pago de los atrasos llega después de que el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, acordase con los decanos de los colegios de abogados y de la abogacía de Oviedo y Gijón la mejora de las retribuciones y la ampliación de los supuestos de la justicia gratuita, que en 2026 contará con diez millones, la dotación más alta de la serie histórica.

Los presupestos de 2026 incluyen una subida de 1,2 millones para financiar una reforma del decreto que regula las retribuciones de la justicia gratuita, que se extenderá a todas las víctimas de delitos de violencia sexual, con independencia de su nivel de renta, al igual que ya ocurre con las víctimas de violencia de género.

Además, el abono que reciben los letrados que asisten en casos de violencia sexual o violencia de género se incrementará un 25 por ciento.

Y se retribuirá la asistencia letrada en los métodos alternativos de solución de controversias (MASC). De este modo, recibirán 110 euros por actuación en el caso de que tras su intervención no se llegue a un acuerdo. Si se alcanza un acuerdo y se elude el pleito posterior, se retribuirá con el baremo fijado para el procedimiento judicial que se evita.

El decreto que ahora se modificará ya supuso mejoras en el servicio que situaron Asturias a la vanguardia del país. Los importes que reciben los letrados se actualizan automáticamente en la medida en que lo hacen las retribuciones de los empleados públicos. De este modo, este año aumentarán un 2,5 por ciento con carácter retroactivo y en 2026, otro 1,5 por ciento.

Aunque el decreto fija que el pago deba hacerse como máximo cada tres meses, la consejería has tomado medidas para que ese pago sea mensual ya desde el año pasado, atendiendo a una demanda histórica del colectivo.