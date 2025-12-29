Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 29 de diciembre de 2025

Oviedo

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Música Coral

La Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo actúa a las 19.00 horas en el centro social de Sograndio, en el marco de la programación cultural navideña de la zona rural del municipio. Entrada libre.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Exposición de belenes

El belén instalado en la plaza Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Mercaplana

La 53.ª edición de Mercaplana, el salón de la infancia y la juventud, estará activa, con múltiples actividades, en el recinto ferial Luis Adaro hasta el 4 de enero de 2026, con la excepción de los días 24 y 31 de diciembre. El horario es de 16.00 a 20.30 horas.

Navidad

En el paseo de Begoña estará, hasta el 7 de enero, el tradicional mercado de Navidad, con numerosos puestos. También están el carrusel y la noria. Los horarios de estos son, en días lectivos, de 17.00 a 21.00 horas, y los no lectivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En el Solarón estará, hasta el 7 de enero, la estación «Inverland», con distintas actividades como la pista de hielo. Hoy, el horario será de 10.00 a 19.00 horas. En el Muelle está el Barco de la Navidad, que realiza varios recorridos de unos 25 minutos, de 17.00 a 20.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.30 horas y 16.30 horas se llevará a cabo una nueva sesión de teatro infantil dentro de «Navidades con sabor a cuento». También habra una visita general por el recinto.

Festival Semana Mágica

Las actividades mágicas continúan con tres funciones, a las 13.00, 18.00 y 20.00 horas, el mago Samuel Moreno en el paseo de Begoña.

CMI La Arena

A las 12.00 horas, proyección de cortometrajes infantiles en el marco de «Pequecinema».

CMI Pumarín-Gijón Sur

De 18.00 horas a 20.00 horas visita del emisario de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, Príncipe Abdeladid.

Antiguo Instituto

A las 12.00 horas, se celebrará un espectáculo de cuentacuentos ofrecido por el Dúo Amati (Ana Fernández y Ignacio Alonso) bajo el título «Histories sonores» en el que la música se mezcla con la tradición asturiana.

Escuela de Comercio

El 29 y 30 de diciembre, de 9.30 a 13.30 horas se llevará a cabo el taller «Sensoriza tu Ciudad» que tiene como objetivo acercar a los jóvenes a la electrónica, la programación y las ciudades inteligentes, combinando teoría y práctica. Además, de 11.00 a 13.00 habrá un taller de iniciación al crochet, en el espacio joven. A las 19.30 horas se proyectará «Eiger Nordwand» dentro de La Previa de la 46 Semana Internacional de Montaña de Gijón.

Iglesia de San Pedro

A las 19.30 horas se celebra el Concierto de Navidad con el Ensamble Vocal Gijón junto a Carlos García Álvarez y presentado por Pachi Poncela.

Avilés y comarca

Mercado de los lunes en Avilés

El mercado semanal de los lunes se desarrolla a lo largo de la mañana en el entorno de la plaza Hermanos Orbón y la calle La Cámara desde las 9.00 horas.

Actuación del coro «Contracanto»

El Coro Contracanto ofrecerá un repertorio del gusto de todos los públicos en el que no faltarán los villancicos más tradicionales a partir de las 19.00 horas en la carpa «N’Avilés», en la pista de La Exposición de Las Meanas.

Conmemoración del centenario del nacimiento de Ángel González

El poeta, ensayista y crítico literario Ricardo Labra hablará de la obra de Ángel Gonzáles a partir de las 19.00 horas en el centro de servicios universitarios de la calle de La Ferrería.

Teatro en Los Canapés

La compañía avilesina «Gato Negro» representa a las 19.00 horas «Los fantasmas de la señora Scrooge». Entrada gratuita.

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Estará abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

El mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las_Meanas abren de 11.30 a 20.00 horas.

Tren navideño en Avilés

El tren navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realiza recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Salón de Navidad en Langreo

Prosigue el Salón de Navidad de Langreo, con todo tipo de actividades. A las 12.00 habrá juegos tradicionales en el parque de Ciaño. De 16.00 a 19.00, en la Casa de Cultura de Sama, taller de pintacaras, y de 16.30 a 20.00, en la Casa de Cultura de La Felguera, «Escape Navideño» con Silvia Joyanes. A las 17.00, en Ciaño, taller de manualidades infantil, en Lada, títeres con la obra «Ángel poeta» y en Tuilla, taller de música tradicional con «L’Enguedeyu». Ya a las 18.00 comenzará en Les Teyeres un taller de tatuajes de henna.

Videojuegos, talleres y películas navideñas en Laviana

Sigue la programación navideña en Laviana, con más de 60 actos. Hoy de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30, en Villoria, habrá un camión con videojuegos de todo tipo, de acceso gratuito. Junto al «gametruck», además, habrá varios juegos de habilidad. Desde las 17.30 horas, en la localidad de Fechaladrona además, prosigue el ciclo de cine navideño, que visita casi una veintena de pueblos. Se podrá ver «Tadeo Jones 2» e «Intocable». Por su parte, en Carrio y Entralgo, desde las 16.30 horas, habrá talleres navideños.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Centro

Salón de Navidad de Carreño

La antigua fábrica Ortiz de Candás acoge los días 29 y 30 de diciembre de 2025 el Salón de Navidad Carreño 2025, con hinchables, ludoteca y talleres para niños y niñas de 3 a 12 años. El horario será de 17.00 a 20.00 horas y la entrada es libre y gratuita, hasta completar aforo. Las personas participantes con diversidad funcional podrán comunicárselo al equipo de monitores para no esperar.

Ruta de los Belenes de Villaviciosa

Hasta el 5 de enero se puede recorrer en Villaviciosa la Ruta de los Belenes, con varias paradas repartidas por la villa. Entre ellas figuran el Belén de la Oliva (Fundación José Cardín Fernández); los belenes de la Casa de los Hevia, con el Belén de Raitana y los belenes del colegio San Rafael; los nacimientos parroquiales del monasterio de las Clarisas y la iglesia parroquial de Villaviciosa; el belén napolitano del Museo de la Semana Santa de Villaviciosa; y el belén bíblico en la plaza de abastos. El horario de visita, de lunes a domingo (incluidos festivos), es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, excepto las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Oriente

El mago Leo Bordigoni actúa en Colunga

En el marco de la 29.ª edición del programa navideño, Colunga se suma por primera vez como extensión del Festival Internacional «Vive la Magia» (León) con el espectáculo «Jajakadabra», del mago argentino Leo Bordigoni. La función será este lunes a las 17.00 horas, en la Sala Loreto. Bordigoni combina magia, monólogos cómicos y ventriloquía para buscar dos objetivos: sorprender y hacer reír.

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Occidente

Taller de marionetas en Castropol

La Casa de Cultura de As Figueiras (Castropol) programa a las 17.00 horas un taller infantil de mitología asturiana a cargo de Elisabet Martín. La actividad propone acercarse, de forma lúdica, a los personajes mitológicos y a los libros que los recogen, con espacio para leyendas, canciones y cuentos, además de la creación de marionetas.

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.