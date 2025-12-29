Alimerka amplía su presencia en el noroeste de España con la enseña AMK, entra en una nueva comunidad y explora más mercados

La compañía asturiana de distribución Alimerka ha reforzado su presencia en el Noroeste de España, ha entrado por primera vez en Cantabria a través de su enseña de tiendas asociadas y explora nuevos mercados.

AMK, el proyecto de tiendas asociadas de Alimerka, cerró 2025 con un total de 33 nuevas aperturas a lo largo del ejercicio. En concreto, la enseña ha sumado 28 tiendas "AMK tu súper" y cinco establecimientos "AMK fresh", "reforzando su modelo de proximidad y su propuesta de valor para el comercio local", destacaron fuentes de la empresa.

Uno de los hitos más destacados del año ha sido la entrada de AMK en Cantabria, comunidad autónoma en la que la compañía ha inaugurado cuatro establecimientos, los primeros de la enseña en este territorio. A estas aperturas se suman nuevas tiendas en Palencia, Burgos, Valladolid y Lugo, así como nueve aperturas en la provincia de León, consolidando la expansión del proyecto en Castilla y León y Galicia, donde Alimerka ya tenía presencia.

El resto de las nuevas tiendas se han ubicado en Asturias, comunidad de origen de Alimerka y eje central del crecimiento de AMK, donde la enseña continúa fortaleciendo su red de comercios asociados y su cercanía al consumidor.

"Con este ritmo de expansión, AMK reafirma su apuesta por un modelo de colaboración con emprendedores locales, basado en el acompañamiento, la eficiencia logística y una oferta comercial adaptada a cada entorno, que combina productos frescos, marcas líderes y un servicio cercano", destacaron fuentes de Alimerka, que añadieron que el balance de 2025 refleja "el dinamismo y la solidez del proyecto AMK, que se consolida como una alternativa de referencia en el canal de proximidad y como un motor de desarrollo para el comercio minorista en el norte de España".

De cara a 2026, Alimerka mantiene su hoja de ruta centrada en seguir impulsando el crecimiento de este proyecto, ampliando su red de tiendas asociadas, con el objetivo de reforzar su presencia en los territorios en los que ya opera y explorar nuevas oportunidades de expansión.