El año en el que Leonor echó a volar sola en el cielo y en la tierra: la Princesa de Asturias encarrila el fin de su formación militar tras afianzar su agenda propia

La primogénita de los Reyes y heredera al trono gana cada vez más protagonismo, como se vio en octubre en Oviedo

La princesa Leonor empezó el año a toda vela y lo ha acabado por los cielos. Por el medio ha tenido tiempo de reforzar sus papel institucional con diversos actos de peso en su agenda. Este 2025 no solo será en el que la heredera de la Corona haya encarrilado el final de su formación militar en el Ejército del Aire, el tercero y último tras su paso por infantería y marina. Sino que también será en el que la primogénita de los Reyes ha dado un paso al frente y asumido más responsabilidades y protagonismo público, con un mayor peso en la actividad de la familia real, algo que se vio sobre todo en Asturias durante la entrega, en octubre, de los premios "Princesa".

1

Leonor y Sofía, con el príncipe Guillermo de Inglaterra y la hija de este, Charlotte. / CASA DE S. M. EL REY/ AGENCIAS/ LNE

Ya en la veintena y cada vez más segura, su padre Felipe VI dejó ver en Oviedo que posiblemente en 2026 no presida él la ceremonia de los premios en el Teatro Campoamor. Una transición en toda regla que se completa con el discurso único de la Princesa durante la entrega del galardón "Pueblo ejemplar" –como ocurrió ya este año en Valdesoto (Siero)– y no complementario del que hacía su padre.

5

Princesa e Infanta, en su debut en la recepción en Marivent. / LNE

La heredera disfruta estos días de sus vacaciones de Navidad con su familia –a los cuatro se los vio el sábado en Madrid en el teatro para ver "Rent"– y de un merecido descanso tras un intenso año que comenzó a principios de enero con su embarque en el buque "Juan Sebastián de Elcano" para realizar el crucero de formación durante su paso por la Armada. Fueron largos meses en los que más que nunca la guardiamarina Borbón disfrutó del anonimato durante los días de singladura. Si bien, en cada puerto que atracó el buque, además de cumplir con las tareas asignadas, la Princesa de Asturias también se reunió con autoridades locales y embajadores de España.

6

El Rey y su hija, en Valdesoto. / CASA DE S. M. EL REY/ AGENCIAS/ LNE

Con "Elcano" visitó Gijón en julio, después de completar su formación en la fragata "Blas de Lezo" y pocos días antes de que el buque atracara en la escuela naval de Marín (Pontevedra) para poner fin al crucero. Allí recibió, de manos de Felipe VI, la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, condecoración que se otorga por méritos y servicios destacados dentro de la Armada.

7

La Princesa y sus padres en el 50.º aniversario de la restauración de la monarquía. / CASA DE S. M. EL REY/ AGENCIAS/ LNE

Las vacaciones de verano no estuvieron libres de "trabajo", pues Leonor y su hermana Sofía –que el pasado abril alcanzó la mayoría de edad– debutaron en la tradicional recepción que la familia real realiza en el palacio de Marivent, y también viajaron a Gran Bretaña para ver la final femenina de fútbol de la Eurocopa.

8

En Viana, durante su primera visita oficial a Navarra. / CASA DE S. M. EL REY/ AGENCIAS/ LNE

Su ingreso en la Academia del Aire de San Javier (Murcia) llegó en septiembre, donde continúa su formación ya ascendida a alférez. En las instalaciones se la pudo ver días atrás realizando la "suelta", su primero vuelo en solitario, que dejó unas de las imágenes más llamativas de la Princesa. Ésta seguirá en San Javier hasta completar su formación en julio de 2026. Hasta entonces la heredera tendrá una agenda limitada y muy medida. La incógnita es conocer qué estudiará y dónde el próximo curso.

El año en el que Leonor echó a volar sola en el cielo y en la tierra: la Princesa de Asturias encarrila el fin de su formación militar tras afianzar su agenda propia

