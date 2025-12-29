El comercio ha sido el sector económico más castigado en Asturias en el último lustro, con pérdidas de más de un 15% de sus empresas

Asturias perdió en los últimos cinco años un 18,5% de sus empresas de comercio al por mayor y un 15,3 de las dedicadas al comercio al por menor, según se extrae de la explotación estadística del directorio central de empresas publicado por el INE. Los datos corroboran el diagnóstico expresado ya por distintos sectores, como los colectivos de autónomos, que afirmaron que en el Principado echaron el cierre uno de cada cinco negocios en la última década.

El número de empresas activas en una región es uno de los indicadores más directos y vitales para medir la salud y el dinamismo de su economía; actúa como un termómetro que refleja la confianza inversora, la capacidad de emprendimiento y la adaptación del tejido productivo a los desafíos y oportunidades.

La estadística cifra en 64.608 las empresas activas en Asturias en el año que termina, con un crecimiento de 145 empresas respecto a las 64.463 registradas en 2024. Se trata de una ligera subida del 0,22%, una tendencia ascendente que han mostrado casi todas las autonomías. Con todo, Asturias no es de las más dinámicas, ya que el crecimiento en número de empresas el último año lo lideran Navarra y Valencia (con un aumento que sobrepasa el 3%), seguidas de Baleares (2,8%), Canarias (2,5%), Madrid (2,5%) y Andalucía (2,1%). Solo Castilla y León (0,18%) y País Vasco (con un descenso del 0,51%) presentan peores resultados que Asturias.

El dato optimista de crecimiento en el último año tiene especial significación, en todo caso, porque la tendencia en el lustro ha sido descendente en Asturias. De hecho, el Principado perdió desde 2020 un 5,59% de su cifra absoluta de empresas, ya que en 2020 contabilizaba 68.433. La caída más pronunciada se produjo entre 2022 y 2023, cuando la cifra se redujo en más de 3.400. Factores postpandémicos, como el fin de las ayudas empresariales, el aumento de los costes energéticos y de materias primas explican ese pronunciado descenso que también se produjo en toda España, con una pérdida del 2,75% de las sociedades.

La caída global fue más intensa en Castilla y León (-7,19%), Aragón (-6,26%) y País Vasco (-5,65%), pero comparable a los datos de Galicia (-5,49), La Rioja (-5,37%) o Extremadura (-4,58%). Solo Andalucía y Valencia han logrado cerrar el lustro con mejores cifras respecto a cómo lo iniciaron.

Pero más allá de la cifra total, el análisis por sectores revela una reconfiguración en estos cinco años, con actividades en las que baja el número de empresas, pero otras que revelan una clara pujanza. Por ejemplo, las sociedades dedicadas a actividades informáticas, programación y consultoría aumentaron un 32,4%, pasando de las 500 en 2020 a 662 en este año que termina. También las inmobiliarias han registrado un importante incremento, al pasar de las 3.466 sociedades a las 3.908, con un aumento del 12,75%, aunque en términos absolutos es el sector que más nuevas empresas ha creado. Destaca el dato relativo al epígrafe de “otros servicios personales”, que incluye peluquerías, centros de belleza y otros negocios de bienestar físico.

La cruz de la moneda la representan los sectores que más empresas han perdido. Principalmente eso ocurre en el comercio, tanto al por menor como al por mayor. En cinco años Asturias se ha dejado por el camino 1.341 negocios de comercio al por menor y 685 al por mayor, lo que suponen en cada caso unas caídas relativas del 15,30% y el 18,50% respectivamente. Los servicios de comidas y bebidas (hostelería) caen casi un 10%, y la comunidad autónoma ha perdido un 12% de sus sociedades dedicadas a la construcción de edificios. Resulta también llamativa la caída de un 17,10% en las empresas dedicadas a la fabricación de productos metálicos.

Con todo, más de la mitad de las empresas asturianas (54,14%) no tienen asalariados, lo que principalmente reúne a autónomos y profesionales independientes. Si a este grupo se suman las sociedades con uno o dos empleados el porcentaje se eleva hasta el 83,06%. Ha subido las empresas de 3 a 5, y de 6 a 9 empleados, pero el conjunto de microempresas (con menos de 10 trabajadores) han perdido desde 2020 casi 4.000 sociedades. Por el contrario, aumentan las pequeñas empresas de entre 10 y 50 empleados (181 más) y las grandes empresas con más de 250 trabajadores, que pasan de 66 a 73.