Las imágenes inéditas de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía en Asturias: en un Seat 600 en Valdesoto, en una cena con Serena Williams...

La Casa Real comparte instantáneas especiales en la región de las hijas de Felipe VI y Letizia Ortiz

Sofía y Leonor de Borbón, en Seat 600 en VALDESOTO.

Sofía y Leonor de Borbón, en Seat 600 en VALDESOTO. / Casa de S.M. el Rey

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Juntas, sonrientes y dentro de un Seat 600. De esa guisa salen Leonor y Sofía de Borbón y Ortiz en una de las fotografías que la Casa Real ha seleccionado para resumir el año de la hija pequeña de los Reyes de España.

La imagen en cuestión fue tomada el pasado 24 de octure en Valdesoto (Siero), "Pueblo ejemplar" de Asturias de este año. Y se ha dado a conocer ahora junto a otras, entre las que figuran alguna más tomada en la región esos días, durante la entrega de los premios "Princesa".

Cena durante los premios &quot;Princesa&quot; de Sofía de Borbón junto a Serena Williams y Eduardo Mendoza, entre otros.

Cena durante los premios "Princesa" de Sofía de Borbón junto a Serena Williams y Eduardo Mendoza, entre otros. / Casa de S.M. el Rey

Dentro del coche, que formaba parte de una exhibición de vehículos antiguos, Leonor va al volante y Sofía de copiloto. Ambas sonríen a la cámara con la puerta de Sofía abierta hacia atrás, un detalle que tenían los Seat 600 más veteranos.

De cena

Otra fotografía seleccionada para resumir el año Sofía de Borbón es durante la cena posterior al concierto de los premios. En la mesa se puede ver a la infanta junto a los premiados Serena Williams, en la categoría de Deportes, y Eduardo Mendoza, en Letras. También hay imágenes de otras actividades de la intensa agenda que cumple la familia real durante los "Princesa", como la recepción a los premiados, y la propia ceremonia de entrega de los galardones. En este caso la imagen seleccionada es una de Sofía, con su hermana y su abuela materna, la reina Sofía, al salir del Teatro Campoamor de Oviedo.

Imágenes de la graduación en Gales de Sofía de Borbón.

Imágenes de la graduación en Gales de Sofía de Borbón. / Casa de S.M. el Rey

El carrusel fotográgico de 2025 de la hija menor de los Reyes, segunda en la línea de sucesión al trono, se completa con imágenes de verano en Mallorca, de su graduación en Gales y, por supuesto, de su incorporación a la universidad en Lisboa.

