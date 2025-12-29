La ITV cerrará el presupuesto de 2026 con pérdidas por las inversiones de dos millones de euros que modernizarán el servicio
Fuentes de la empresa pública desligan el déficit de la larga huelga del año pasado, y fían una reducción del a mismo a seguir recuperando clientes
El presupuesto de 2026 de ITVASA, la empresa pública de la ITV, cerrará con unas pérdidas de 280.000 euros, según un borrador elaborado por la dirección. Las perdidas son superiores a las registradas en la pandemia.
El motivo de ese déficit hay que buscarlo en la inversión de más de dos millones de euros que ha comenzado a realizarse en el ámbito tecnológico para modernizar el servicio con un nuevo software de gestión, una página web y una aplicación móvil.
El borrador de presupuesto refleja una disminución neta de efectivo de 1.566.890 euros, pasando de los 3.871.257 euros del inicio del ejercicio a 2.304.567 euros del final. Esa reducción se debe a las inversiones tecnológicas, cifradas en 2.347.550 euros.
La alternativa a esas pérdidas sería incrementar las tarifas más de lo que se hará este año, que será un 5 por ciento, dos euros, en el caso de los turismos, y un 30 por ciento en el caso de las motocicletas.
La dirección rechaza que las pérdidas se deban a la larga huelga del servicio que tuvo lugar entre noviembre de 2023 y febrero de 2024. Un año después, 100.000 conductores asturianos realizaban la ITV en estaciones de fuera de la región. Durante 2025 se ha recuperado a 50.000 de esos conductores y no hay listas de espera. Y si se siguen recuperando clientes, las pérdidas serán inferiores.
