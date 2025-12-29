Nochevieja sin nieve y con poca lluvia en Asturias: este es el pronóstico del tiempo de la Aemet para acabar y empezar el año

Después de una Nochebuena y una Navidad muy navideña en Asturias, con nieve y mucho frío, llega una Nochevieja sin copos, con poca lluvia y temperaturas estables. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles un "tiempo estable" en todo el país. En el Principado serán protagonistas el sol y las nubes, aunque no se descartan precipitaciones débiles, que serán más probables en la costa y la Cordillera tanto en Nochevieja como Año Nuevo.

Pronóstico para el martes

Para mañana, martes, la Aemet prevé un tiempo como el de este martes para la mañana y algo inestable para la tarde. "Cielo poco nuboso al principio, aumentando a nuboso desde el litoral hacia el interior durante la mañana. Brumas y nieblas dispersas al final del día, pudiendo ser engelantes en zonas bajas de montaña. No se descartan lluvias débiles por la tarde en la mitad oriental, sobre todo en el litoral". Los termómetros, por su parte, se mantendrán sin muchos cambios: máximas de 13 grados y mínimas de 5 en Gijón y Avilés, 2 en Oviedo, 1 en Cangas del Narcea...

Para Nochevieja

En Nochevieja continúa un tiempo sin sobresaltos. Según el pronóstico de la Aemet, se esperan "cielos nubosos o cubiertos de madrugada, disminuyendo la nubosidad a lo largo del día excepto en el litoral. Brumas o nieblas; en áreas montañosas podrán ser engelantes en el fondo de los valles de madrugada. Probables lluvias o lloviznas débiles asociadas a las nubes bajas, más probables en la costa. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso". En consecuencia, se esperan heladas débiles en la Cordillera. El termómetro en Oviedo rondará entre los 2 y los 10 grados; en Gijón, entre los 4 y los 12; en Avilés, entre los 5 y los 12; en Llanes, entre los 5 y los 10...

Y para Año Nuevo

¿Y en Año Nuevo? 2026 empezará en Asturias sin cambios en lo meteorológico. Nubes altas por la mañana. En el transcurso de la segunda mitad de la jornada aumentará la nubosidad de tipo medio, desplazándose de suroeste a nordeste y cubriendo progresivamente el cielo. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en la cara sur de la Cordillera. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Heladas débiles generalizadas en el interior, moderadas en zonas altas. Viento flojo de componente sur.