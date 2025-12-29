El nuevo reto de la guía Michelin: tras valorar la comida y los alojamientos, ahora se estrena con el vino

Ya pueden estar preparados los bodegueros de la única denominación de origen de vino en Asturias, la de Tierra de Cangas, porque la popular y siempre exigente Guía Michelin tiene previsto a medio plazo empezar a hacer sus valoraciones en el sector. De momento, en 2026, sus inspectores se estrenarán con las Uvas Michelin en Borgoña y Burdeos, dos denominaciones francesas que presumen de tener los mejores vinos del mundo.

Pero todo se andará y más pronto que tarde llegarán las valoraciones a España y, por supuesto, a Asturias. Es el nuevo reto de Michelin, que empezó hace 125 años con su selección de restaurantes y hace un par de año se adentró en el sector del alojamiento. "Esta experiencia en encontrar lo mejor de lo mejor ahora se extiende al mundo del vino, una parte esencial de la experiencia gastronómica", explican.

El logo de la uva Michelin. / Michelin

La Uva Michelin será la nueva distinción que destacará bodegas y viñedos de distintas regiones del mundo, evaluando su excelencia global según cinco criterios universales: calidad de la agronomía, dominio técnico, identidad, equilibrio y consistencia.

Talento

El objetivo de la guía francesa es reconocer no solo los viñedos, sino, sobre todo, a las personas que los gestionan. "Con esta nueva distinción, la Guía pretende poner en valor el conocimiento y la pasión transmitidos de generación en generación, así como las técnicas innovadoras y las prácticas contemporáneas, todo ello mediante una metodología estricta e independiente", añaden.

Las distinciones serán, como sucede con las llaves y las estrellas, de tres, dos y una uva que, respectivamente, distinguirán productores excepcionales, productores excelentes y productores destacados. Además habrá una lista de recomendados, donde se englobarán "vinos bien hechos y capaces de ofrecer una experiencia de calidad".

Restaurantes

Asturias lucirá en la guía del próximo año más que nunca con las estrellas logradas por los restaurantes de la región. Son un total de 12 locales que exhiben 14 estrellas, encabezados por el triestrellado Casa Marcial, en La Salgar (Parres), de la familia Manzano. Con una figurará la novedad de Regueiro, de Diego Fernández, en Tox (Navia). Con él están: Casa Gerardo, El Real Balneario de Salinas, Ferpel, Monte, Auga, NM, Marcos, Ayalga, El Corral del Indianu y El Retiro de Pancar.