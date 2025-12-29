Asturias crece en número de empresas, pero lo hace de modo discreto y con el empuje solo de algunos grandes municipios y la sorpresa del incremento que aportan otros de menor tamaño o que en los últimos años habían registrado tendencias negativas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer públicos los datos por concejos de su Directorio Central de Empresas (DIRCE), que incluye las cifras de las que activas a 1 de enero de 2025 y sitúa en 64.608 las contabilizadas en el Principado frente a las 64.463 del ejercicio anterior. La subida, en términos absolutos, es de 145 compañías y hay un territorio que aparece como el gran contribuyente: Gijón, que suma 114 al pasar de 17.107 a 17.221.

Entre los territorios destacados por su dinamismo destaca Pravia, con una ganancia de 23 compañías. Este territorio del Bajo Nalón registró uno de los repuntes más sobresalientes en un año al elevar sus cifras desde las 474 firmas de 2024 a las 497 empresas contabilizadas en 2025.

El número de empresas que ya ha alcanzado Asturias (y con especial tirón de tres concejos) / .

Suben también territorios como Mieres, que gana 17 (aumenta desde las 1.549 a las 1.566), Colunga, que añade 14 (sube de 266 a 280 empresas) o Belmonte de Miranda, que también crece en 14, desde las 93 a las 107 empresas. Pueden parecer números pequeños, pero adquieren relevancia si se comparan con los de otros grandes municipios, que han tenido subidas más modestas.

Mieres no es el único punto de las Cuencas que crece en empresas. También lo hace Langreo, que sube en 8. Los números del INE permiten comprobar asimismo otras tendencias positivas, como Avilés, que pasa de 3.748 a 3.755 y gana por tanto 7.

Los incrementos son moderados en Oviedo, que suma 20 nuevas empresas y alcanza las 15.038 desde las 15.018 del año pasado. Siero se mantiene como tercero en número de compañías por detrás de Gijón y Oviedo, pero pierde 7 al descender hasta las 3.891.

Municipios que crecen

Hay varios municipios de mediano o pequeño tamaño con muy buenos resultados, entre ellos Las Regueras, que sumó 10 (desde las 105 a las 115), y Cabranes, que lo hizo en 9 (subió de 89 a 98).

Hay alzas también en concejos como Muros de Nalón, que pasó de de 123 a 130 empresas y por tanto tuvo una ganacia de 7. O datos muy positivos en casos como el de Salas, que registra una subida de 12 empresas: de las 356 de 2024 a las 368 de actuales.

La otra cara la representan los municipios con mayores pérdidas.Entre ellos está San Martín del Rey Aurelio, que cae en 22 empresas (baja de 607 a 585). Carreño y Navia descienden también en 22 sociedades cada uno. El primero pasa de de 729 a 707 compañías y el segundo de 592 a 570. En Lena hubo una merma de 18 empresas (de 531 a 513) y Valdés y Cangas de Onís perdieron 17 empresas cada uno. El municipio valdesano bajó a 777 desde las 794, y el cangués a 708 desde las 725. Cangas del Narceaperdió 12 empresas (pasó de 715 a 703) y Llanes, que redujo su tejido desde las 1.371 a las 1.359.

En conjunto, en España aumentó un 1,7% el número de empresas. Las 64.608 contabilizadas en Asturias en 2025 suponen tan solo un incremento del 0,22 por ciento respecto a 2024.