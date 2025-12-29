El PP presenta un recurso para impugnar el calendario de los presupuestos tras la ausencia de un diputado de IU

El Partido Popular mantiene la batalla sobre el calendario de los presupuestos de Asturias hasta el último minuto. Los populares han presentado un recurso ante la junta de portavoces del Parlamento con el objetivo de impugnar el nuevo calendario aprobado por la izquierda tras la ausencia en una votación de Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturies-IU.

El recurso será valorado mañana y ha obligado a convocar una junta de portavoces previa a la comisión de Hacienda, en la que debe aprobarse la ponencia que irá posteriormente al pleno del día 31, fecha límite para que las cuentas puedan ser votadas y evitar una prórroga presupuestaria.

El Gobierno regional tiene garantizada la mayoría, al contar con el apoyo de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé. No obstante, el PP no descarta dar un paso más si su recurso es rechazado y estudia la posibilidad de presentar una reclamación judicial.

Por su parte, Vox también medita presentar un recurso, aunque en su caso lo haría directamente ante el Tribunal Constitucional, según señaló el diputado Gonzalo Centeno.

La Mesa de la Comisión de Hacienda ha fijado finalmente para las nueve de la mañana de este martes la comisión en la que se presentará el dictamen de la ponencia que se votará en el pleno del miércoles 31. La reunión de la Mesa se celebró entre nuevas críticas de los grupos de la derecha, que han vuelto a cargar contra los ajustados plazos con los que el Gobierno está tramitando los presupuestos.

Inicialmente estaba previsto que las cuentas se aprobasen este lunes. Sin embargo, la ausencia de Xabel Vegas en la comisión de Hacienda del pasado viernes, en la que debía aprobarse el dictamen presupuestario, impidió completar el trámite y obligó a retrasar la tramitación de la ley.