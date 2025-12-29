El Principado responde a los emprendedores asturianos, quejosos por falta de fondos para incorporarse al campo, que Galicia y Cantabria lo hacen peor

No han sentado muy bien en la Consejería de Medio Rural las duras críticas de las organizaciones agrarias URA, COAG y ASAJA, así como de unos cuantos emprendedores afectados por la falta de fondos suficientes para cubrir a todos los beneficiarios de las ayudas de incorporación al campo -el programa "Incorpórate al Agro"-, que ha dejado en lista de espera a 94 personas, según los datos que maneja el Principado. Estos deberán esperar a la convocatoria del próximo año para acceder de nuevo a la ayuda que les ha sido aprobada, pero que no ha podido ser cubierta.

"Tendrán la oportunidad de acceder a las ayudas que Medio Rural convocará en 2026, a las que se destinan 9 millones. A partir del próximo ejercicio, el Principado convocará el plan Incorpórate al agro de manera anual, y no cada dos años como ocurría en la pasada legislatura. Esta medida ofrecerá mayores oportunidades a jóvenes y nuevos emprendedores para trabajar en el campo asturiano", explican.

El departamento que dirige Marcelino Marcos Líndez sostiene que este año ha ayudado a entrar en el sector agrarario a 193 emprendedores, que han recibido una ayuda media de 67.000 euros. Y en un afán de demostrar su esfuerzo, el Gobierno regional mete el dedo en el ojo de las comunidades vecinas, gobernadas por el PP, al asegurar que la inversión asturiana "se sitúa muy por encima de la aportación" de ambas. Y añade: "Por ejemplo, Galicia dedicó en 2024 unos 40.000 euros por negocio y aún no ha resuelto la convocatoria publicada en junio de este año. Por su parte, Cantabria tampoco ha adjudicado las ayudas de este ejercicio, que tienen un tope máximo de subvención de 50.000 euros, frente a los 100.000 del Principado".

Medio Rural tira de cifras: "A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo autonómico ha invertido 17,6 millones en dos convocatorias para impulsar la incorporación de 269 personas, entre jóvenes y mayores de 41 años, a tareas agrarias y ganaderas. Este balance también supera con creces el de las comunidades vecinas. Así, Cantabria apenas ha asignado 3,7 millones, mientras que Galicia ha concedido 28, apenas siete millones por cada una de sus cuatro provincias. En ambos casos, las cifras se sitúan muy lejos de la cantidad distribuida por el Principado".

Reucerdan en la consejería que la convocatoria de este año, para cubrir 2024 y 2025, había 9 millones de fondos que luegon se ampliaron a 13 millones, que "han permitido respaldar los proyectos de 193 personas". Y niegan que la convocatoria, pese a quedarse sin ayuda proyectos aprobados, sea un fracaso como sostienen los emprendedores y las organizaciones agrarias, que reclaman un crédito extraordinario para cubrir a todos los beneficiarios que ahora están en lista de espera: "El Gobierno de Asturias ha dado un paso decisivo para facilitar la llegada de más trabajadores y trabajadoras al primer sector con 'Incorpórate al agro'".

El plan del Principado Apertura a mayores de 40 años. Hasta ahora, los programas de incorporación se dirigían principalmente a jóvenes. La ampliación ha permitido que 59 personas mayores de 41 y menores de 56 años accedan a las ayudas.

Incremento de las cuantías para mujeres. Las beneficiarias reciben 5.000 euros más, con el objetivo de impulsar la participación de las mujeres en un sector en el que tradicionalmente han estado menos representadas. En la última convocatoria, 114 mujeres han logrado ayudas, lo que representa un 59,06% del total.

Pluriactividad. Se permite compatibilizar la actividad agraria con otro empleo, aunque en estos casos la ayuda se reduce a la mitad. En este contexto, se han aprobado cinco expedientes, lo que evidencia que la gran mayoría de beneficiarios optan por dedicarse principalmente a la actividad agraria.

Apoyo a sectores estratégicos. Las ayudas incluyen incrementos para quienes apuesten por la producción láctea, con 28 beneficiarios. Uno de los proyectos aprobados en el segundo periodo de solicitud opta en su plan empresarial por la comercialización bajo un sello de calidad. En el campo de la producción ecológica, se han beneficiado 64 personas, tres de ellas en régimen de pluriactividad. En cuanto a la prevención frente a la fauna salvaje, han optado a las ayudas 96 proyectos, dos de ellos de apicultura, bajo la modalidad de pluriactividad.

Las organizaciones agrarias no están de acuerdo que los emprendedores con ayuda aprobada que han quedado en lista de espera tengan que volver a solicitar la ayuda en 2026. COAG sostiene que los 13 millones de este año "ha resultado insuficiente a la vista de los hechos". El secretario general en Asturias, David Pérez, Naya, asegura que "cuando se amplió el crédito para la fase 1 de la convocatoria el 21 de julio de 2025 ya se conocían las solicitudes de la fase 2 cuyo plazo había vencido el 2 de junio y la Consejería no amplió la partida para la segunda fase, con el perjuicio que conllevó a los solicitantes". Y sostiene que "no ha existido una respuesta del Gobierno del Principado de Asturias ante la avalancha de solicitudes propiciadas precisamente por el anuncio de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria que hacía muy atractiva la incorporación a la actividad agraria".

Por su parte, Borja Fernández, de URA, rechaza que los beneficiarios en lista de esperan tengan que esperar a la próxima convocatoria. "Es injusto que tengan que hacer todo el proceso otra vez para solicitarla, aparte que nadie les garantiza que vayan a aprobarles la ayuda", afirma Fernández. "No es verdad que haya 9 millones extraordinarios para cubrir la lista de espera, como ha dicho la Directora de Ganadería (Rocío Huerta), sino que esos 9 son los de la nueva convocatoria".