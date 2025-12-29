Un refugio en La Corredoria para mujeres víctimas de violencia de género

El centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales del Principado de Asturias se ha convertido en un referente respecto a la violencia sexual en toda España. Tras su apertura, el 25 de noviembre de 2020, han sido muchas las Comunidades Autónomas que han contactado con el centro para realizar presentaciones y explicar su estructura y el trabajo que en él se realiza.

El Gobierno de Asturias invierte 1,5 millones de euros en el nuevo Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales.

Ha prestado atención a 1077 víctimas de violencia sexual hasta el 31 de octubre y se abrió expediente a 942 mujeres que cumplen criterios de intervención del Centro de Crisis. De ellas, 720 eran mayores de edad, con una media de 33 años y 222 menores, con una media de edad de 15 años.

El presupuesto de este año recoge la incorporación de tres profesionales a la plantilla (de las que ya se ha hecho efectiva la incorporación de una psicóloga) con lo que actualmente está compuesta por ocho psicólogas, siete abogadas y una coordinadora.

En diciembre de 2025 comenzará la trabajadora social.

El Gobierno de Asturias ha habilitado una sala Gesell o sala amable para declaraciones judiciales de víctimas de violencia sexual y actividades de formación especializada.

DATOS 2025 HASTA EL 31 DE OCTUBRE

Han contactado un total de 342 personas, de las cuales 257 son mujeres víctimas de Violencia.

28 de las víctimas atendidas recibieron un apoyo puntual al tratarse de otras manifestaciones de violencia y fueron derivadas a recursos específicos del Principado de Asturias.

Nacimiento y evolución

En noviembre de 2020 se puso en marcha en Oviedo el Centro de Crisis para víctimas de agresiones sexuales de Asturias el primero de sus características abierto en España. Se trata de un servicio de atención inmediata y especializada a mujeres víctimas de agresiones sexuales en el ámbito del Principado de Asturias durante las 24 horas de los 365 días del año.

La intervención en crisis no solo hace referencia al momento de la agresión. Se refiere a la crisis vivencial de la mujer que puede relacionarse con una situación de violencia sexual sufrida en el pasado. Por ello, también se presta atención a mujeres que habiendo sufrido la agresión hace tiempo se decidan a recibir apoyo psicológico, asesoramiento jurídico e incluso para presentar una denuncia.

El objetivo es ofrecer acompañamiento a la mujer en el itinerario que ella decida en cada momento para evitar su revictimización, asesorándola en todo momento.

Además de su inmediatez, el centro se caracteriza por ofrecer intimidad y confidencialidad, seguimiento a corto y medio plazo, interdisciplinariedad y coordinación con otros servicios.