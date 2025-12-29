Retiran el coche del otro "mayorín" del Angliru tras pasar la noche encajado en la carretera por el hielo

El vehículo que se quedó este domingo encajado en la ladera de la carretera del puerto del Angliru (Riosa) fue retirado esta mañana de la vía mediante una grúa. El conductor, que se saltó el cierre de la carretera, se había quedado atrapado debido a las placas de hielo originadas en el asfalto.

El vehículo patinó y quedó encajado en la ladera, en el kilómetro siete, con elevado riesgo de caer por el precipicio. El conductor abandonó la zona, ayudado por un amigo.

La carretera se encontraba cortada por las malas condiciones meteorológicas, pero el conductor se saltó la señalización e intentó ascender por el puerto, en el concejo de Riosa.

El afectado llamó después al Servicio de Emergencias a través del 112 Asturias para pedir ayuda. Tráfico fue informado del suceso y señaló que podría subir una grúa, aunque antes era necesario esparcir sal para eliminar el hielo.

Se da la circunstancia de que en la sala del 112 se encontraba trabajando el mismo supervisor que atendió en 2018 la conocida llamada de los “mayorinos” , cuando siete jóvenes se hicieron virales por subir con un todoterreno de madrugada y en playeros por una Angliru completamente nevado y quedar atrapados.

Finalmente fue el alcalde de Riosa, Roberto Álvarez, el que subió con un tractor de su propiedad para echar sal. “Hay un letrero bien claro que pone ‘puerto cerrado’. La gente debe hacer caso, porque el riesgo es tremendo. Muchas veces no existe la conciencia necesaria”, aseguró el regidor.