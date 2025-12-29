Violencia sexual: así funciona el Centro de Crisis del Instituto Asturiano de la Mujer

Después de una agresión sexual, el primer problema no siempre es “qué hacer”, sino cómo hacerlo sin sentirse sola, desbordada o cuestionada. En Asturias existe un recurso específico para ese momento: el Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales. Su planteamiento es claro: atención integral, acompañamiento sostenido y un itinerario que se adapta a cada caso, tanto en mujeres adultas como en menores. La coordinadora y la psicóloga de menores del centro hablan sobre su funcionamiento.

Un recurso integral a demanda de cada víctima

El Centro de Crisis trabaja con un modelo victimocéntrico: la intervención se ajusta a lo que la víctima necesita y decide en cada fase. En la práctica, el itinerario incluye acompañamiento al hospital y, si la mujer quiere denunciar, también a dependencias policiales. El apoyo se mantiene durante todo el procedimiento, hasta el proceso de recuperación.

Más espacio y refuerzo del equipo en La Corredoria

La ampliación de la sede en La Corredoria ha supuesto más espacio de trabajo y mejores condiciones para la atención. Esa mejora ha venido acompañada de un refuerzo del equipo con una psicóloga más, y está pendiente la incorporación de una trabajadora social.

Un centro pionero en España desde 2020

El recurso funciona desde 2020 y se considera pionero porque la creación de centros de crisis se recoge más tarde en la LO 10/22, de modo que Asturias se adelantó a la entrada en vigor del marco legal.

En menores, la orientación a la familia desde el inicio es determinante para la recuperación

Cuando la víctima es menor: seguridad, escucha y familia

En menores, los pasos de atención son similares a los de una mujer adulta, pero con un matiz decisivo: la respuesta del entorno familiar. Orientar a la familia desde el inicio es clave, porque puede sentirse desbordada y esa reacción influye en la recuperación.

En paralelo, se prioriza que la menor perciba que está en un espacio seguro, donde puede hablar y ser escuchada sin ser cuestionada. Y se adapta el acompañamiento al momento evolutivo: no tiene las mismas necesidades una niña de 12 años que una adolescente de 17.

Secuelas: confianza, vínculos, estigma y “elecciones perdidas”

Las secuelas dependen del tipo de agresión y, especialmente, de la relación con el agresor. En menores, el impacto suele tener un componente relacional: la necesidad de sentir el mundo como un lugar confiable choca con el hecho de que, según se expone, los agresores suelen ser varones conocidos (amigos, familiares, parejas o exparejas).

Cuando la agresión ocurre entre pares, aparece con fuerza el efecto de los costes de oportunidad o “elecciones perdidas”: el daño emocional o físico puede limitar decisiones de futuro y derivar en situaciones como el abandono de los estudios, ya sea para evitar el contacto con el agresor o por el estigma que aún recae sobre quien denuncia, con aislamiento del entorno.

El estigma y el aislamiento pueden traducirse en “elecciones perdidas”, como abandonar los estudios

Adolescencia y redes: sexualidad, presión y pérdida de control

En la adolescencia, el contexto digital se incorpora al diagnóstico. Se describe un “cambio de paradigma” donde las redes funcionan como un escaparate artificial de cuerpos y relaciones ficticias, con modelos poco realistas y patrones machistas. Además, facilitan el contacto con pornografía y la sexualización de las mujeres, y se normaliza el intercambio de fotos íntimas y vídeos sobre los que después se puede perder el control.

Lo que se pide a la sociedad: medios, coeducación y familia

La prevención y la respuesta, tal como se plantea desde la experiencia del recurso, requieren cambios que atraviesen medios de comunicación, redes sociales, coeducación y socialización familiar sobre qué es valioso en chicas y chicos.

La nueva sala amable, insonorizada y diseñada para transmitir calma, cuenta con sistemas de videoconferencia que permiten conectar con los juzgados y realizar la declaración sin necesidad de desplazamientos

Sala amable: el espacio para declarar sin salir del Centro de Crisis

Una de las decisiones más difíciles para muchas víctimas de violencia sexual es afrontar el momento de declarar. Para aliviar esa carga y evitar que el trámite se convierta en una segunda barrera, el Centro de Crisis del Instituto Asturiano de la Mujer ha incorporado recientemente una sala amable: un entorno pensado para que la declaración judicial pueda realizarse con más seguridad y serenidad.

No es una sala cualquiera. Está insonorizada y diseñada para transmitir calma, con un objetivo claro: que el espacio no sume ruido —literal y emocional— a un proceso ya complejo. Además, cuenta con sistemas de videoconferencia que permiten conectar con los juzgados y realizar la declaración sin necesidad de desplazamientos, manteniendo a la víctima dentro del entorno de atención del propio centro.

Esta sala se concibe especialmente para niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad, a quienes el impacto de un entorno hostil o demasiado formal puede afectar con más fuerza. Y su utilidad no se limita al uso judicial: el recurso está previsto también como soporte para acciones formativas dirigidas a profesionales que trabajan con víctimas de violencia sexual, reforzando así la intervención especializada que sostiene al centro.

Alojamiento de emergencia para casos urgentes

Además de la sala amable, el Centro de Crisis cuenta también con un alojamiento de emergencia para atender aquellos casos de urgencia en los que las víctimas acudan a las dependencias de La Corredoria y no tengan un lugar al que volver a pasar la noche

En cifras Más de 1.500 personas atendidas desde 2020.

971 expedientes abiertos: 741 mujeres adultas y 230 menores.

1.594 contactos hasta el 30 de noviembre de 2025: 1.107 eran víctimas de violencia.

Tipología registrada: 92% agresiones sexuales y 8% acoso.

487 familiares o personas allegadas atendidas (52% madres, 13% padres).