El 58% de los mayores de 64 años, vacunado contra la gripe: lugares y horarios de la campaña

Un total de 14 centros de salud de toda Asturias abren esta tarde sin cita

Vacunacion gripe.

Vacunacion gripe. / l

Mariola Riera

Mariola Riera

Oviedo

Con la gripe en lo más alto de la temporada en Asturias, la campaña de vacunación sigue adelante. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) sigue incrementando la protección de la población contra el virus. Hasta ahora, 172.526 personas mayores de 64 años han recibido la dosis, lo que supone una cobertura del 57,63% en este grupo de edad, uno de los que puede presentar complicaciones más graves en caso de contraer la enfermedad.

En total, Salud ha suministrado en las diez primeras semanas de la campaña 264.630 dosis de profilaxis frente a la gripe.

Así, también se ha administrado a 10.800 niños menores de cinco años (el 57,16%), así como a 2.796 embarazadas, 10.066 personas mayores que viven en residencias y 7.533 trabajadores sanitarios.

La vacuna, cuya seguridad está contrastada, es la herramienta más eficaz para protegerse contra el virus, insisten en la Consejería de Salud. La gripe puede causar complicaciones graves, en especial a mayores, niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas o inmunosuprimidas y mujeres embarazadas.

Mascarilla

Salud recomienda el uso de la mascarilla en espacios cerrados si se presentan síntomas como tos, estornudos o congestión nasal. También en farmacias, centros sanitarios y sociosanitarios y en el transporte público.

Este martes 30 de diciembre, sigue adelante la campaña de vacunación sin cita en 14 centros de salud de varias áreas sanitarias: Occidente, Suroccidente, Centro y Oriente. El horario es vespertino, de 16:00 a 20:00 horas.

Además de la gripe, el Principado también ha suministrado de forma voluntaria la vacuna del covid.

TEMAS

Sigue la crisis en los trenes de cercanías de Asturias: las heladas se suman al mal estado de la red y provocan decenas de cancelaciones y retrasos

Juan de Lillo publica "Encuentro con mi vida" que presenta en el Club LA NUEVA ESPAÑA: "Un periodista no puede escribir si tiene que medir cada palabra"

Los motivos por los que Oviedo, Gijón y Avilés deberán rebajar el impuesto de la plusvalía en algunas transmisiones de viviendas

El 58% de los mayores de 64 años, vacunado contra la gripe: lugares y horarios de la campaña

Ordenación del Territorio ve inviable la mina de oro de Salave al vulnerar el plan urbanístico de Tapia y el del litoral asturiano

Bixie Group logra 2,8 millones de ayudas de fondos europeos para su planta de Siero

