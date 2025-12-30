Agenda: qué hacer hoy martes 30 de diciembre en Asturias

Oviedo

Visita del príncipe Aliatar

El Príncipe Aliatar, enviado de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, visitará el Club LA NUEVA ESPAÑA de 18.00 a 19.30 horas. Durante su estancia, el emisario real recibirá las cartas para los Magos que lo pueden casi todo y atenderá las peticiones de todos los niños.

Concierto coral

La Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo ofrece un concierto en el centro social de San Esteban de las Cruces, a las 19.00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Cine infantil

Cine en Navidad: Kika Superbruja 3: Nueva aventura de invierno, una película para público infantil que narra una nueva y divertida peripecia de Kika, quien, junto a su inseparable dragón Héctor, se enfrenta a un misterioso desafío en pleno invierno poniendo a prueba su ingenio y sus poderes mágicos. La proyección tendrá lugar en el Teatro Filarmónica, a las 17.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Concierto de Navidad en Bueño

La Asociación Cultural de Bueño organiza un Concierto de Navidad a cargo de Mixel y Cristina Galán, con un recital de violín y voz. La cita comenzará a las 19.30 horas, en la Casa Cultural de Bueño, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La Rate Timide

A las 21.00 horas y con acceso libre, Paula, Jaione, Carla y Janire presentan en el espacio Kuivi su imaginario propio, tan evocador como performático, con el que convierten sus canciones en un terreno de juego donde todo es posible; divertidas, críticas y feministas, y con el claro objetivo de crear una conversación con los oyentes, intentan solucionar el mundo o, al menos, el suyo.

Mercado de Navidad

El Mercado de Artesanía se instala en la Plaza de la Catedral, donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de puestos con productos hechos a mano, piezas únicas y artículos tradicionales, y permanece abierto de lunes a domingo en horario continuo de 12.00 a 20.00 horas. Por su parte, el Mercadillo de Navidad se ubica en la Plaza Porlier y ofrece un ambiente plenamente navideño con regalos, decoración y propuestas para todos los gustos, pudiendo visitarse también todos los días de 12:00 a 20:00 horas, desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Además, hasta el 23, continúa el mercado de Milicias Nacionales.

Historias en miniatura

El edificio de la Delegación de Defensa en Asturias acoge la exposición Historias en Miniatura, una muestra con fines pedagógicos especialmente dirigida a niños y familias, organizada por la Delegación de Defensa en el Principado de Asturias en colaboración con la asociación ARES, en la que se pueden ver dioramas realizados con figuras Playmobil, así como maquetas de carros de combate, barcos y aviación, entre las que destaca la del Plus Ultra. La exposición podrá visitarse del 23 de diciembre al 23 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Exposición de belenes

El belén instalado en la Plaza de Trascorrales podrá visitarse del 29 de noviembre al 6 de enero, con la colaboración de la Asociación Belenista de Oviedo, en horario de lunes a viernes de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00, y sábados, domingos y festivos de 11.30 a 21.00; los días 24 y 31 de diciembre abrirá solo por la mañana, de 11.30 a 14.30, mientras que el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero será en horario de tarde, de 17.00 a 21.00, con entrada libre.

Gijón

Mercaplana

La 53.ª edición de Mercaplana, el salón de la infancia y la juventud, estará activa, con múltiples actividades, en el recinto ferial Luis Adaro hasta el 4 de enero de 2026, con la excepción de los días 24 y 31 de diciembre. El horario es de 16.00 a 20.30 horas.

Navidad

En el paseo de Begoña estará, hasta el 7 de enero, el tradicional mercado de Navidad, con numerosos puestos. También están el carrusel y la noria. Los horarios de estos son, en días lectivos, de 17.00 a 21.00 horas, y los no lectivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. En el Solarón estará, hasta el 7 de enero, la estación "Inverland", con distintas actividades como la pista de hielo. Hoy, el horario será de 10.00 a 19.00 horas. En el Muelle está el Barco de la Navidad, que realiza varios recorridos de unos 25 minutos, de 17.00 a 20.00 horas.

Asociación Belenista de Gijón

Hasta el 3 de enero se puede realizar la VII Ruta de Belenes "Villa de Jovellanos". Además, se puede visitar el belén "El pesebre de los mares" en la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo. Asimismo, puede visitarse el belén monumental "Las Carolinas" en el Antiguo Instituto. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Domingos, de 12.00 a 14.00 horas. También se puede ver el belén "Una aldea asturiana" en Los Fresnos, en el horario del centro comercial. El belén del Jardín Botánico se podrá ver hasta el 6 de enero, de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Festival Semana Mágica

Las actividades mágicas continúan con tres funciones previstas dentro del ciclo navideño. Estarán protagonizadas por el mago Samuel Moreno en el paseo de Begoña. Habrá funciones a las 13.00, 18.00 y 20.00 horas.

Príncipe Abdeladid

El Teatro Jovellanos será escenario hoy de una nueva recepción del Príncipe Abdeladid, emisario de los Reyes Magos, para recoger las cartas de los más pequeños. Estará a las 12.00 horas y a las 14.00 horas.

Teatro infantil

En el paseo de Begoña está instalada La Carpa de Francis, un espacio escénico singular de Teatro del Cuervo. Hoy se representará "Cuentos de jabón" y habrá tres pases diferentes: 17.30, 18.30 y 19.30 horas. Entrada libre hasta completar el aforo.

Pumarín Gijón-Sur

El Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur acoge hoy el concierto navideño y solidario "Voces por Benín", impulsado por la Fundación Juntos por la vida y con la colaboración de Avimun. El recital arrancará a las 19.00 horas.

Ateneo La Calzada

El Ateneo Obrero de La Calzada acoge hoy una nueva cita de "Pequecinema", el festival de cine infantil que ofrece cortometrajes de cine infantil y familiar, especialmente indicadas para niños de entre 2 y 12 años de edad. Las proyecciones comenzarán a las 12.00 horas.

Jardín Botánico Atlántico

A las 12.00 horas y 16.00 horas se llevarán a cabo visitas guiadas por "El entorno Cantábrico", un recorrido por la flora y vegetación del Cantábrico, con una duración de entre hora y media y dos horas

Laboral Centro de Arte

Hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola

Se podrá visitar "Gas, óxido, sal", de Tania Blanco, el proyecto ganador del premio Museo Barjola. Además, se puede ver la exposición "La mirada de Tofiño", de Vicente Tofiño. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Se puede ver "Tramares", la nueva exposición de Kike Garcinuño y Kiko Miyares. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula

El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Sociedad Cultural Gesto

Hasta el 16 de enero de 2026 se podrá visitar la exposición "La Colectiva 27", en el hotel Abba Playa Gijón.

Avilés y comarca

Fútbol solidario

IV partido de fútbol benéfico a favor de Cruz Roja Juventud Avilés entre el Real Avilés Industrial y la Atlética Avilesina. El objetivo es recoger juguetes aportados por el público asistente destinados a niños y niñas en situación desfavorecida. A las 19.00 horas, en el pabellón de La Magdalena.

Exposición de belenes en Camposagrado

El palacio de Camposagrado acoge la exposición colectiva de Nacimientos de Avilés, que cumple su 27.ª edición. La entrada es libre y gratuita. Estará abierta al público de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Nochevieja infantil

La carpa NAvilés, en la pista de la exposición, acoge esta tarde, de 18.00 a 21.00 una fiesta de Nochevieja infantil. Habrá música, gominolas y cotillón para los más pequeños. Actividad gratuita.

Mercadillo navideño en Las Meanas

Los puestos del tradicional mercadillo navideño de Las Meanas abrirán de 11.30 a 20.00 horas.

Tren Navideño en Avilés

El Tren Navideño, con salida y llegada en la plaza de España, realizará recorridos por la ciudad de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Exposición de "Aviadores de la República" en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE (C/ Llano Ponte), acoge la exposición "Aviadores de la República" organizada por la Asociación de Aviadores de la República (ADAR) para celebrar el 50º aniversario del nacimiento de la entidad. Podrá visitarse hasta el 15 de febrero de manera gratuita los martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a domingo 18.00 a 21.00 horas.

"Mariscal dialoga con Miranda", ampliada hasta el 11 de enero

En la Casa de Cultura de Avilés, hasta el 11 de enero, Javier Mariscal expone las 39 piezas resultado de su intervención artística sobre alfarería de Miranda, en el marco del 30.º Certamen San Agustín de Cerámica. Las piezas que protagonizarán esta muestra son el resultado del proyecto de creación artística desarrollado por Mariscal en la Factoría Cultural sobre piezas de cerámica de Miranda creadas por Luis Cora, Orlando Morán y Pablo Hugo Rozada. Abre de lunes a sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos y festivos lo hace de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

Continúa abierta la exposición "Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA," organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. Además, el Niemeyer acoge la exposición "Colita. Arte y parte", de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Las Cuencas

Salón de Navidad en Langreo

Prosigue el Salón de Navidad de Langreo, con todo tipo de actividades. A las 12.00 en la Casa de Cultura de La Felguera, títeres con la obra "Ángel Poeta". De 16.30 a 20.00 en la Casa de Cultura de Sama, "Escape navideño" con Silvia Joyanes. Desde las 17.00, en Riaño, taller de cocina, y desde esa misma hora en La Felguera, taller "En busca del teatro perdido". Ya a las 18.00, la obra "Mais ritmo" en el Cine Felgueroso de Sama.

Talleres y cine navideño en Laviana

Sigue la programación navideña en Laviana, con más de 60 actos. Hoy desde las 16.30 horas en Campumayáu y Llorío habrá talleres de decoración navideña. A las 17.30, doble sesión de cine en Puente d’Arcu. Y desde las 12.00, en Pola de Laviana, charla de la bióloga marina Soledad Álvarez en el Cidan.

Mercadillos navideños

Langreo y Mieres tienen en marcha sus mercadillos navideños, abiertos hasta el 5 de enero. El horario de la feria en Mieres será de lunes a domingo de 11.00 a 15.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. Los festivos y vísperas habrá horarios especiales. Los mercadillos de La Felguera y Sama permanecerán abiertos, como en Mieres, hasta el 5 de enero a excepción de los días festivos y las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

Exposición de Prado Grela en Aller

Aller acoge una exposición de pintura y escultura de Prado Grela. Puede verse en el centro cultural de Moreda, hasta el 16 de enero, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Centro

Ruta de los Belenes de Villaviciosa

Hasta el 5 de enero se puede recorrer en Villaviciosa la Ruta de los Belenes, con varias paradas repartidas por la villa. Entre ellas figuran el Belén de la Oliva (Fundación José Cardín Fernández); los belenes de la Casa de los Hevia, con el Belén de Raitana y los belenes del colegio San Rafael; los nacimientos parroquiales del monasterio de las Clarisas y la iglesia parroquial de Villaviciosa; el belén napolitano del Museo de la Semana Santa de Villaviciosa; y el belén bíblico en la plaza de abastos. El horario de visita, de lunes a domingo (incluidos festivos), es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, excepto las tardes de Nochebuena y Nochevieja. Para grupos de más de 25 personas es obligatorio hacer una reserva previa (teléfono 985 89 29 38 o correo rutadebelenesvillaviciosa@gmail.com); el horario de visita de grupos será de 16.30 a 17.00 horas.

Belén marinero de Tazones

La biblioteca "La Rula", en Tazones (El Muelle s/n), exhibe hasta el 7 de enero el belén marinero elaborado por Rafael Fernández Cuervo. La propuesta, de entrada gratuita, puede visitarse en horario de 12.00 a 14.00 y de 16.30 a 18.30 horas.

Salón de Navidad de Carreño

La antigua fábrica Ortiz de Candás acoge los días 29 y 30 de diciembre de 2025 el Salón de Navidad Carreño 2025, con hinchables, ludoteca y talleres para niños y niñas de 3 a 12 años. El horario será de 17.00 a 20.00 horas y la entrada es libre y gratuita, hasta completar aforo. Las personas participantes con diversidad funcional podrán comunicárselo al equipo de monitores para no esperar.

Mercado en Pola de Siero

Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Exposición "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, en Candás

El Centro de Escultura de Candás Museo Antón presenta la muestra "Entre huecos, construyendo espacios", de César Ripoll Doño, una propuesta en torno a la transformación de la materia. Puede visitarse hasta el 1 de marzo de 2026: de martes a viernes, entre las 17.30 y 19.30 horas; y los sábados y domingos, de 12.00a 14.00 t de 17.30 a 19.30 horas.

"En el umbral del olvido", obras de Analía Pello en Lugones (último día)

La sala de exposiciones del centro polivalente integrado de Lugones acoge hasta el 30 de diciembre "En el umbral del olvido", una muestra de la fotógrafa asturiana Analía Pello que documenta oficios tradicionales en peligro de extinción. El recorrido reúne más de 90 fotografías dedicadas a 23 oficios, desde el último madreñero de Oviedo al último cunqueiru de Degaña, retratando a los artesanos y el proceso de elaboración de sus piezas. Una invitación a viajar por la memoria cotidiana de Asturias y a tomar conciencia de la urgencia de preservar este legado. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Oriente

Mercadillo navideño de Llanes

Del 6 de diciembre al 6 de enero, el mercadillo navideño de Llanes estará instalado en el parque de Posada Herrera. Cuenta con casetas tradicionales para la venta de productos navideños, y estará amenizado por villancicos y música en directo. Abre todos los festivos y durante los fines de semana, en horario de 11.30 a 14.30 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Belén marinero en Llanes

La tradición más marinera de Llanes vuelve por Navidad. La cofradía de pescadores de la localidad invita al público a sumergirse en el espíritu navideño visitando el icónico belén marinero en la capilla de Santa Ana (entrada gratuita). Horarios: mañanas, de 12.00 a 14.00 horas los días 31 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero; tardes, de 18.00 a 20.00 horas, los días 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Exposición "Esto es un agujero", de Paula Rubio Infante, en Llanes

La artista Paula Rubio Infante (Madrid) presenta en Llanes la exposición "Esto es un agujero", con comisariado de Ainhoa Jani. Su trabajo se caracteriza por una mirada combativa y una crítica directa a lo dominante: piezas que interpelan al espectador y ponen el foco en las posiciones de poder, la violencia y los privilegios que atraviesan nuestra identidad. Multidisciplinar –del dibujo y la fotografía a la instalación–, Rubio Infante construye un discurso de fuerte apelación social y política, centrado en relatos marginales. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense, la autora fue reconocida con el Ojo Crítico de RNE (2015) y el Premio ARCO al Joven Artista (2011), y actualmente trabaja entre Madrid y Asturias. Se puede ver en días laborables en Espacio Llanes AC (planta baja de la Casa Municipal de Cultura) de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados de 11.00 a 14:00 horas.

Occidente

"The Third Man", de Javier Bejarano Corchado, en Vegadeo (último día)

La Casa de Cultura de Vegadeo acoge hasta el 30 de diciembre de 2025 la exposición "The Third Man", un proyecto fotográfico-sonoro de Javier Bejarano e Ibai Etxezagarra que nace de una expedición de veintiún días en autosuficiencia por el glaciar del Baltoro (Pakistán), a más de 5.500 metros de altitud y con temperaturas bajo cero. La muestra propone una inmersión en esa "geografía humanística" donde paisaje y emoción se entrelazan, construyendo una cartografía abstracta de lo vivido a través de 50 obras y grabaciones de campo, bajo el comisariado de Isabel Hernández. Horarios: de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas, excepto el miércoles, que abre de 15.00 a 21.00 horas.

Mercadillo en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00. Se recomienda reservar. En la visita guiada se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.