Todas, absolutamente todas, las merluzas que encontramos en las pescaderías asturianas (y del resto de España) tienen anisakis. Así lo confirma un estudio vasco, elaborado por la fundación Azti, un centro de investigación marina y alimentaria, que lleva años trabajando en este parásito, presente en pescados frescos que puede producir alteraciones digestivas y reacciones alérgica, que en ocasiones pueden ser graves.

El informe revela que el 100% de las merluzas europeas presentan anisakis, tras analizar 223 ejemplares procedentes del puerto gallego de Burela. Tras su descongelación, se observó que todos tenían este peligroso parásito. Y no solo eso: la fundación Azti también identificó anisakis en el boquerón o la anchoa en el 20% de los casos.

Pese a estos datos, no debe cundir la alarma. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria recuerda que solo se puede contraer anisakis "si se come pescado y los cefalópodos parasitados crudos o en preparaciones que no matan al parásito".

El anisakis es otro de los peligros que ebemos evitar este verano / MAREK SLUSARCZYK

Antes de cocinarlo

De esta forma, para evitarlo, hay dos formas de tratar el pescado para destruir el anisakis.

1. Tratamiento térmico:

Preparaciones como la cocción, fritura, horneado o plancha, cuando se alcanzan los 60 °C de temperatura por lo menos durante un minuto en toda la pieza. A modo orientativo, una pieza de unos 2,5 cm de grosor habría que cocinarla 10 minutos en total (dándole la vuelta a los 5 minutos).

2. Congelación:

La normativa obliga a los operadores alimentarios que elaboran productos de la pesca destinados a consumo en crudo o tras una preparación insuficiente para eliminar parásitos, a aplicar un tratamiento de congelación a –20 °C durante 24 horas o a -35 °C durante 15 horas como mínimo.

que elaboran productos de la pesca destinados a a aplicar un como mínimo. En los hogares es habitual utilizar congeladores domésticos con menos potencia que los empleados por las industrias. Por ello un tratamiento alternativo y seguro es congelar el pescado a -15 °C o temperatura inferior durante al menos 4 días (cuenta por lo menos 5 días desde que lo introduces en el congelador para asegurarte de que el proceso de congelación se ha completado).

Cuando compres un pescado fresco...

La Agencia de Seguridad Alimentaria hace las siguientes recomendaciones:

Hazlo en último lugar para evitar que aumente su temperatura.

Solicita que evisceren el pescado o hazlo lo antes posible.

o hazlo lo antes posible. Utiliza bolsas isotérmicas siempre que puedas.

siempre que puedas. Refrigéralo o congélalo cuanto antes .

. Si lo refrigeras, mantenlo por debajo de 4 ºC y cocínalo cuanto antes.

Los consejos de una popular nutricionista

La nutricionista y farmacéutica Boticaria García ha compartido en sus redes sociales el estudio vasco y ha comprobado por sus propios medios que todas las merluzas tienen "premio". El anisakis, explica, "podemos encontrarlo tanto en el músculo como en las vísceras. Es un gusano fino, alargado, normalmente enrollado en espiral, de color banquecino nacarado, a veces casi transparente. Mide entre 1 y 3 centímetros. Y suele parecer un pequeño muelle blanco".

¿Tenemos que preocuparnos? ¿Dejo de comer pescado? Boticaria García responde a las preguntas del millón. "No, el pescado tiene grasas saludables, omega 3, proteínas de calidad, vitaminas, minerales... No es buena idea dejar de comerlo. Pero sigue estos consejos", comenta. Estos son.

"Uno, compra el pescado limpio y sin vísceras. Y si no lo está, quítale las tripas en casa lo antes posible. Dos, si vas a comerlo crudo, cómpralo congelado o congélalo en casa cinco días al menos en congeladores domésticos de cuatro estrellas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomienda a menos 20 grados durante al menos cinco días. Y tres, cocinarlo. El anisakis muere con el calor. Cuando lo cocines, hazlo al menos 60 grados durante el tiempo suficiente", detalla.