Barbón defiende que “Asturias crece y resurge” y da por cumplidos 21 de sus 25 promesas de 2025

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha realizado este martes el balance político y de gestión del año 2025. Lo ha hecho repasando los 25 compromisos que adquirió en enero de este año. Barbón ha defendido que “Asturias crece y resurge”, al tiempo que ha dado por cumplidos 21 de los 25 compromisos marcados (un 84%). Ha asegurado que los cuatro restantes continúan en ejecución y se cerrarán en los próximos meses. El jefe del Ejecutivo ha puesto el acento en cuatro asuntos (población, empleo, empresa y comunicaciones), ha reivindicado un “resurgir industrial y económico” y subrayado que la aprobación del presupuesto prevista “mañana” con mayoría progresista es “necesaria y vital” para consolidar avances y aplicar nuevas deducciones fiscales.

Barbón ha abierto su intervención con un recuerdo para las víctimas de los accidentes laborales ocurridos en 2025 y ha trasladado su pésame a las familias. Ha puesto un énfasis particular en los dos accidentes mineros, en Cerredo y Vega de Rengos, que “retrotrajeron a décadas atrás”, y ha garantizado “un compromiso claro de llegar hasta el final para que se sepa la verdad y se haga justicia” en el caso del siniestro de Degaña, que diferenció del producido en Cangas del Narcea.

Barbón ha enmarcado ese inicio en la idea de rendición de cuentas: "Hacer balance forma parte, dijo, de la “responsabilidad institucional" con la ciudadanía.

Población, empleo y empresas: los indicadores que impulsan el “crecimiento”

El presidente sostiene que el Principado “crece en población” y ha señalado que el último dato consolidado, “en torno a 1.020.000 habitantes”, marca distancia la barrera psicológica del millón. Ha recordado que, cuando asumió la Presidencia en 2019, “todo el mundo decía que era inevitable bajar del millón”, y ha contrapuesto esa previsión al aumento actual, alimentado "tanto por llegadas de otras comunidades como por la atracción de población joven".

En el mercado laboral ha destacado que Asturias “se ha acercado a las 400.000 personas trabajando a lo largo de 2025” y ha bajado “de los 50.000 parados”, cifras que ha señalado como “las mejores en casi veinte años”, comparables a las previas a la crisis iniciada en 2008. Como referencia, ha contrapuesto noviembre de 2025 con noviembre de 2019: “Hay 27.000 asturianos y asturianas trabajando más” que al inicio de su mandato.

El tercer asunto señalado ha sido el empresarial. Entre enero y noviembre ha explicado “se constituyeron 1.422 empresas”, un “dato récord respecto a años anteriores” que, a su juicio, desmiente el “mantra” de la falta de emprendimiento en la región. Ha vinculado ese dinamismo con la mejora del clima inversor y con la “arquitectura institucional” desplegada para captar proyectos.

El cuarto elemento referido ha sido el de la conectividad. Barbón ha destacado que el aeropuerto de Asturias “superó por primera vez los dos millones de pasajeros”, ha celebrado los “registros récord” de la alta velocidad y ha valorado el ajuste de la oferta aérea, con mención a la ruta con Bruselas, “que ahora llega al aeropuerto principal”. Ha sumado a ese capítulo la Tarjeta Conecta , definida como “pionera”, de la que “disponen ya más de 400.000 asturianos”.

“Resurgir” industrial: defensa, naval y sector agroalimentario

El presidente ha defendido que, además de crecer, “Asturias resurge” y ha citado operaciones y sectores tractores. Ha señalado la adquisición por parte de Indra de El Tallerón de Duro Felguera en Gijón como una solución para una incertidumbre laboral y, a la vez, como impulso a la posición de Asturias “como comunidad estratégica a nivel internacional en la producción de blindados”. Ha vinculado ese movimiento a las “perspectivas de creación de empleo en los próximos años” en el ámbito de defensa.

Barbón también ha ampliado el foco hacia la industria naval, señalando el "liderazgo de los astilleros Armón y Gondán”, y hacia el agroalimentario, con referencias al crecimiento de compañías como Central Lechera y Reny Picot. Ha apuntado, asimismo, a proyectos en marcha, como Sunwafe, como ejemplo de diversificación. A su juicio, el conjunto de estos vectores explica parte del repunte de empleo y del tejido empresarial.

Estado del bienestar: vivienda, personal sanitario y educación

Barbón ha situado el refuerzo de los servicios públicos como “condición” del crecimiento. En vivienda, ha destacado que el objetivo anual de promoción pública “se incrementó de 1.000 a 1.500 viviendas”. En sanidad, ha detallado la incorporación de “120 profesionales más en atención primaria”. En educación, cuantificó en “casi 1.000” las nuevas plazas en la red pública y ha confirmado la “extensión de la gratuidad de la matrícula universitaria”, dentro de una senda que aspira a garantizar la educación gratuita “desde los cero años hasta finalizar la universidad”.

El presidente enlazó estas medidas con el despliegue de políticas de salud mental (“más prioridad a la salud mental y el bienestar emocional”) y con iniciativas de acceso a la vivienda como el programa Alquilamoste, que definió como parte del enfoque de que “la vivienda es un derecho, no un negocio”. También ha reivindicado la ampliación de la red de escuelines como herramienta de conciliación y cohesión territorial.

Reforma fiscal y presupuesto: deducciones y plazos

En el terreno tributario, defendió “la vía fiscal asturiana” como una reforma “de justicia fiscal, camino de la justicia social”. Explicó que, con la modificación del IRPF, “pagará menos quien gane hasta 55.000 euros, especialmente por debajo de 35.000, y solo pagará más quien supere los 175.000 euros”. Aportó un dato comparativo: en 2019 las deducciones autonómicas sumaron 8,4 millones de euros; en la última campaña “superaron los 90 millones”.

Sobre el presupuesto autonómico, admitió el retraso en la votación por “un error reconocido” y adelantó que “mañana” se aprobará con los votos de la Federación Socialista Asturiana, Convocatoria por Asturias-Izquierda Unida y la diputada Covadonga Tomé. El monto asciende a “casi 7.000 millones de euros”. Ha subrayado que de haberse aplazado a enero, se impediría que determinadas deducciones se aplicaran ya en la próxima declaración, al no aprobarse dentro del año natural. En ese contexto, criticó duramente a PP y Vox por “impedir que la Junta General debata los presupuestos antes de finalizar el año”.

Compromisos adquiridos por el Presidente para 2025 / Gobierno del Principado

Cinco ejes para agrupar los 25 compromisos

Al rendir cuentas de los 25 compromisos de enero, Barbón los agrupó en cinco ejes. Primero, la captación de inversiones, con la creación de la Oficina Económica de la Presidencia, ya “en funcionamiento”, y la mejora de las comunicaciones. Segundo, el refuerzo de la justicia tributaria, con la aplicación de la reforma del IRPF. Tercero, la mejora del estado del bienestar: extensión de escuelinas, contratación adicional en sanidad y educación, vivienda pública y prioridad a la salud mental. Cuarto, el respaldo al campo y la protección del “paraíso natural”, con refuerzo de la prevención de incendios y la negociación de un pacto por el medio rural asturiano, coincidiendo con el 40.º aniversario de la marca turística. Quinto, el apoyo al deporte y a las señas culturales, con más ayudas a federaciones y clubes y programas vinculados al patrimonio inmaterial.

En términos de ejecución, aseguró haber cumplido 21 de los 25 objetivos , con cuatro más “en curso” y previsión de cierre “en los próximos meses”.