Bixie Group logra 2,8 millones de ayudas de fondos europeos para su planta de Siero

La compañía invertirá 7 millones para fabricar sistemas de almacenamiento de energía solar

Recreación de las instalaciones planificadas por Bexie Group.

Recreación de las instalaciones planificadas por Bexie Group. / Bexie Group

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

La compañía asturiana Bexie Group ha obtenido una ayuda de más de 2,8 millones de euros de fondos europeos para poner en marcha una planta de fabricación y de despliegue comercial de sistemas de almacenamiento para instalaciones de autoconsumo de energía solar industrial. La inversión prevista por la compañía supera los siete millones de euros y se crearán y consolidarán ocho empleos.

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Siero dio luz verde a la implantación en el polígono de Bobes de la nueva planta de Bexie Group y ahora la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo le ha concedido una subvención de 2,8 millones en la segunda convocatoria de ayudas para la aceleración de sectores estratégicos para la transición hacia una economía de cero emisiones netas, cofinanciadas con el programa del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027.

En la misma convocatoria también ha obtenido una ayuda de 450.000 euros Apsider Ingeniería Metalmecánica para una nueva línea de fabricación de cajas de cambio para turbinas eólicas en Carreño.

