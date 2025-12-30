El Clúster TIC, en el consorcio de tecnologías cuánticas
P. C.
El Clúster TIC de Asturias formará parte del nuevo consorcio nacional financiado por Red.es y coordinado por Gaia para el desarrollo de tecnologías cuánticas. Se trata de "una alianza estratégica en la que solo se han aprobado dos proyectos en toda España y que movilizará una inversión superior a 4,6 millones de euros", destacaron desde el Clúster TIC.
Las mismas fuentes aseguraron que la incorporación supone un hito para el ecosistema digital asturiano y que contribuirá a reforzar y ampliar el ecosistema cuántico de la región, que fue impulsado inicialmente por el Grupo QHPC de la Universidad de Oviedo, CTIC Centro Tecnológico y el CINN-CSIC, y que figura entre los polos cuánticos destacados en la Estrategia Española de Tecnologías Cuánticas, junto a Cataluña, País Vasco, Galicia y Madrid.
