La crisis del pincheo y un posible recurso al Constitucional: las consecuencias del vodevil de la Junta a cuenta del Presupuesto

El PP asturiano mantiene la batalla sobre el calendario de los presupuestos de Asturias hasta el último minuto. Los populares han presentado un recurso ante la junta de portavoces de la Junta General con el objetivo de impugnar el nuevo calendario aprobado por la izquierda tras la ausencia en una votación de Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturies-IU. Vox, por su parte, medita poner directamente un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El escrito del PP será valorado hoy a primera hora y ha obligado a convocar una junta de portavoces previa a la comisión de Hacienda, en la que debe aprobarse la ponencia que irá posteriormente al pleno del día 31, fecha límite para que las cuentas puedan ser votadas y evitar una prórroga presupuestaria.

Si no hay más sobresaltos, los presupuestos de Asturias, que contemplan alrededor de 7.000 millones de euros, se aprobarán mañana en el Parlamento.

El Gobierno regional tiene garantizada la mayoría, al contar con el apoyo de la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé. No obstante, el PP no descarta dar un paso más si su recurso es rechazado, algo previsible, y estudia la posibilidad de presentar después una reclamación judicial. Presentar este recurso, por tanto, supone agotar las vías previas antes de ir a la Justicia.

Los populares consideran que la estrategia de la izquierda, que mediante la validación de la junta de portavoces y de los letrados de la Junta activó un procedimiento de urgencia para poder votar los presupuestos el día 31 (evitando una prórroga presupuestaria), no se ajusta al reglamento. "Nos genera una inseguridad jurídica alarmante", se lee en el recurso presentado por el PP y firmado por Álvaro Queipo, presidente del partido.

El PP solicita "la reconsideración del acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara en la sesión celebrada el día 26 de diciembre de 2025 en la que se adoptó el acuerdo de modificación del cronograma de tramitación para el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2026, con el fin de corregir los plazos fijados y adaptarlos estrictamente a lo que dispone el Reglamento, garantizando así el principio de legalidad y los derechos parlamentarios de todos los grupos". La mesa de la comisión de Hacienda dejó ayer fijada para hoy la comisión en la que debe presentarse la ponencia que finalmente se vote en el Pleno.

Lo inicialmente previsto era que las nuevas cuentas ya estuviesen aprobadas, ya que su votación estaba fijada para el día 29. Sin embargo, la ausencia del portavoz de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, provocó que la ponencia decayese y se tuviese que aprobar un nuevo calendario, lo que ha obligado a varios diputados a modificar sus vacaciones. También tendrán que trabajar funcionarios.

Hoy, a primera hora de la mañana, tendrá lugar la misma comisión que se celebró la pasada semana. Si no se producen nuevas ausencias, en ella se aprobará la ponencia y quedará despejado el camino para el pleno del día 31, Nochevieja.

Los miembros de la mesa de la comisión se intercambiaron ayer reproches sobre lo sucedido el pasado viernes, dejando claro que las posturas entre los bloques siguen muy alejadas. Para la izquierda, la derecha ha aprovechado el error de un diputado para torpedear las cuentas. Para los grupos de derechas, en cambio, la ausencia de Vegas es un síntoma de la "descomposición del Gobierno".

Sandra Camino, diputada del PP y presidenta de la mesa, defendió su actuación durante el viernes tras las acusaciones de la izquierda, que le reprochaba no haber cumplido el calendario. "Las prisas nunca son buenas y dejar todo para última hora puede traer algún revés, como así ha sido el caso, pero que quede meridianamente claro que esta situación viene por lo que viene y es que, desgraciadamente, un diputado no estaba en su sitio cuando tenía que estar y nada más. Si todos hubiéramos estado en nuestro sitio, esto no hubiera pasado", afirmó Camino.

Gonzalo Centeno, de Vox, volvió a lamentar lo ocurrido, destacó que el cambio de calendario es "una infracción muy grave" y señaló que su grupo estudia interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Adrián Pumares, de Foro, sostuvo que el calendario parlamentario es "excesivamente apretado y vulnera los derechos de los diputados". El socialista Ángel Morales, por su parte, insistió en que la cuestión fundamental es que "Asturias necesita un presupuesto y va a tener ese presupuesto de acuerdo con la mayoría democrática y siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos de la Cámara".

Delia Campomanes, representante de IU en la mesa, rechazó realizar valoraciones. Será esta diputada la encargada de fijar la posición de su grupo durante el pleno en el que se votan los presupuestos. Xabel Vegas no intervendrá.

La decisión se adoptó en una reunión del grupo parlamentario de Convocatoria por Asturies-IU celebrada ayer, previa al pleno. Desde la formación aseguran que la ausencia de Vegas en el debate no guarda relación con lo ocurrido el viernes en la Junta General.