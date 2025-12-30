La empresa familiar asturiana muestra su pujanza y arraigo con una gran exposición en la Universidad de Oviedo: "Cada familia es una historia de trabajo y apego al territorio"

La Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (Aefas) celebra sus 25 años de vida mostrando en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo la pujanza y el arraigo de los casi 80 grupos familiares que forman parte de este colectivo y que dan empleo a casi 40.000 personas. “Cada panel es una empresa. Cada empresa es una familia. Y cada familia es una historia de trabajo y apego al territorio”, resumió Íñigo Cabal, presidente de Aefas.

No es casual que la exposición sobre los 25 años de Aefas se celebre en el hoy soleado claustro alto de la Universidad de Oviedo. “Existe un paralelismo entre Universidad y empresa familiar”, señaló el rector Ignacio Villaverde, que resaltó que “ambas estas enraizadas y dan solidez al terreno, ambas aportan valores y ambas generan riqueza material y social en la comunidad”.

Ignacio Villaverde, Íñigo Cabal y Antonio González, presidente de R3 PWM Agencia de Valores, patrocinador de la muestra, fueron los encargados de presentar la exposición en un acto al que asistió la directora general de Empresas y Comercio del Principado, María Aránzazu González, y representantes de muchas de las empresas que forman parte de AEFAS y de otras organizaciones empresariales como FADE o las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

La exposición muestra, en paneles, los hitos de Aefas en sus 25 años de historia (su fundación en 2000, la creación del premio “Familia empresaria de Asturias”, la obtención de la Medalla de Plata de Asturias en 2009, la creación del Forum de Jóvenes, el programa Empresa Familiar en las Aulas que ha llegado a 2.000 escolares o la creación de la cátedra) y una breve historia ilustrada de los 78 grupos familiares que forman parte de la asociación y de los que dependen más de 230 empresas de los sectores agroalimentario, químico, construcción, inmobiliario, ingeniería, transporte, logística, medicina, eléctrico, naval, maderero, publicidad, hostelería, seguros, ferroviario, embalajes, alquiler de material, consultoría, servicios legales y otros servicios.

“Estas empresas son importantísimas para Asturias, hay que cuidarlas mucho”, destacó Íñigo Cabal, que resaltó que uno de los objetivos de AEFAS “es la pervivencia de todas estas empresas, que perdure el legado aquí, en Asturias”. Y para ello, Cabal volvió a reivindicar “un ecosistema que nos permita competir en igualdad de condiciones con los territorios aledaños y de toda España”. “Las multinacionales son necesarias, pero los que vamos a estar aquí pagando impuestos y con apego al territorio somos las empresas familiares”, añadió el presidente de AEFAS, que celebró que en Asturias se aprueben los presupuestos regiones, “aunque no sean los que nos gustarían”.

Durante el paseo inaugural de la exposición, Cabal anunció al rector de la Universidad de Oviedo la intención de Aefas de acoger en 2027 el Fórum Familiar nacional que organiza anualmente el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y que reúne a cientos de miembros de las nuevas generaciones de las compañías. Es el nuevo reto de Aefas, que no ha dejado de crecer en sus 25 años de vida.