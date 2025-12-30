El espectáculo "Lúa", la Agenda 2030 a las tablas
El Gobierno regional impulsa un montaje escénico para difundir el programa de sostenibilidad entre la población más joven
Ch. N.
El director general de Agenda 2030 en Asturias, Juan Ponte, presentó ayer el proyecto teatral "Lúa", un espectáculo escénico que servirá para divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre la población joven a través de las artes escénicas. Ponte ha estado acompañado por el guionista Maxi Rodríguez, el productor y actor Roca Suárez y la violoncelista Victoria López Cortina, que participan en la iniciativa.
El espectáculo, que se representará en institutos asturianos, tiene un carácter interdisciplinar que conjuga teatro, música en directo y recursos poéticos. Se trata, ha explicado Ponte, de utilizar el teatro como motor de transformación social: "Las artes escénicas y el teatro, en concreto, no son solamente una forma de representación de la realidad, sino también una herramienta de transformación, de resolución de los problemas existentes y de los conflictos reales", declaró.
Asturias será pionera junto con Navarra en el uso de las artes escénicas como herramientas para dar a conocer los ODS entre la juventud.
