El espectáculo "Lúa", la Agenda 2030 a las tablas

El Gobierno regional impulsa un montaje escénico para difundir el programa de sostenibilidad entre la población más joven

Infografía ODS

Infografía ODS / Engie

Ch. N.

Oviedo

El director general de Agenda 2030 en Asturias, Juan Ponte, presentó ayer el proyecto teatral "Lúa", un espectáculo escénico que servirá para divulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre la población joven a través de las artes escénicas. Ponte ha estado acompañado por el guionista Maxi Rodríguez, el productor y actor Roca Suárez y la violoncelista Victoria López Cortina, que participan en la iniciativa.

El espectáculo, que se representará en institutos asturianos, tiene un carácter interdisciplinar que conjuga teatro, música en directo y recursos poéticos. Se trata, ha explicado Ponte, de utilizar el teatro como motor de transformación social: "Las artes escénicas y el teatro, en concreto, no son solamente una forma de representación de la realidad, sino también una herramienta de transformación, de resolución de los problemas existentes y de los conflictos reales", declaró.

Asturias será pionera junto con Navarra en el uso de las artes escénicas como herramientas para dar a conocer los ODS entre la juventud.

Rappel sabe lo que pasará en 2026 a los famosos (incluido a la Princesa Leonor)

Habla el diputado de Convocatoria por Asturies-IU que llegó tarde: "Pido disculpas, pero mañana tendremos presupuestos"

La diáspora homenajea al empresario lácteo Francisco Rodríguez, que comparte el premio de Compromiso Asturias XXI con otros 20 pioneros: "Gracias a ellos, hoy hay vacas en Asturias"

El Principado concede 2,5 millones para los autónomos

El Clúster TIC, en el consorcio de tecnologías cuánticas

El espectáculo "Lúa", la Agenda 2030 a las tablas

El precio de la vivienda se dispara en Asturias (sobre todo, en Gijón) y cierra 2025 con la mayor subida desde la burbuja

Nueve pueblos mágicos de Gran Canaria y cómo el clima primaveral te regala un viaje “de verano” en pleno invierno

