Habla el diputado de Convocatoria por Asturies-IU que llegó tarde: "Pido disculpas, pero mañana tendremos presupuestos"

La junta de portavoces de la Junta General rechazó esta mañana el recurso presentado por el PP, que buscaba cancelar el nuevo cronograma de la aprobación de los presupuestos creado tras la ausencia del diputado de Convocatoria por Asturies-IU a una comisión de Hacienda, que impidió que la votación se celebrase el día 29, como estaba previsto.

Las cuentas se votarán mañana, en Nochevieja. Esta mañana se celebra la comisión (la del viernes, a la que faltó Vegas), esta vez con la presencia de todos los diputados que debían estar.

También con el propio Vegas, el protagonista político de estos días. El diputado, de hecho, intervino en la comisión, que debe elevar una ponencia al Parlamento, para fijar la posición de su grupo, aunque no lo hará mañana, ya en el pleno, que es cuando se aprueban definitivamente las nuevas cuentas, al límite para evitar una prórroga.

Vegas defendió la "mayoría progresista de la Cámara", rechazó las enmiendas de la derecha y, al final de su intervención, hizo referencia a su tardanza del viernes y volvió a pedir perdón.

"He pedido disculpas por lo que ocurrió el viernes y por lo que me toca, por supuesto. Por lo que no voy a poder pedir disculpas es por la utilización de errores ajenos, no para dañar a un portavoz, sino para dañar a sus asturianos. Una prórroga, que es lo que buscaban (la derecha), hubiese sido terrible. Lo saben y han utilizado todos sus mecanismos para retorcerlo. No lo han conseguido y mañana tendremos presupuestos", destacó Vegas.

Los grupos de derechas, en cambio, criticaron antes de la comisión el "rodillo de la izquierda", que sirvió para rechazar el recurso del PP.