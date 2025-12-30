De marmitako de langostinos a pitu de caleya o suprema de pixín: los médicos "hacen la vista gorda" en los menús de los hospitales de Asturias para Nochevieja y Año Nuevo

No todos los días se despide el año. Así que el 31 de diciembre toca hacer la vista gorda (un poco...) a los médicos de los hospitales asturianos y ser algo más flexibles con la dieta de sus pacientes. A nadie le amarga un dulce, que dice el refranero.

Y esos no faltarán en los postres de los centros del Principado esta Nochevieja para cenar y en el menú de Año Nuevo para comer. Pero no solo serán dulces navideños lo que podrán comer, con mesura por supuesto, las personas ingresadas. Sino que mucho más. Estos son los menús que han diseñado los cocineros en colaboración con los especialistas para "alegrar" y dar sabor a la estancia hospitalaria estos días festivos.

Hospital de Jarrio

En Nochevieja incluye bisque de marisco con gambas salteadas, pollo relleno de boletus en salsa blanca y tarta de manzana caramelizada, con dulces navideños y las doce uvas. Para dar la bienvenida a 2026 se ha diseñado un menú formado por sopa de cocido, bacalao al horno con ajada y arroz con leche con surtido navideño.

Hospital de Cangas del Narcea

El Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea ofrecerá la última noche del año crema de marisco, pastel a la ribereña con gambas y pastel de Nochevieja, acompañado con dulces navideños y uvas. En Año Nuevo habrá paella mixta, ternera asada con guarnición de verduras de temporada y patatas y pastel, además del surtido navideño.

Hospital San Agustín de Avilés

La noche del 31 se cenará en el Hospital de San Agustín pastel de cabracho, crema de calabaza, merluza al champán sobre cama de patata panadera con cebolla y langostinos y charlota de turrón de Jijona con surtido navideño y sidra espumosa sin alcohol. El día 1 se ofrecerá fideuá con pescados y mariscos, salmón a la naranja con finas hierbas y tarta selva negra con dulces navideños.

HUCA

En el HUCA, las personas ingresadas en Nochevieja degustarán sopa de tropiezos, merluza con vinagreta especial de manzana, calabacín, tomate y patata torneada, postres navideños, cava sin alcohol y las 12 uvas. El día 1 se servirá crema de marisco, escalopines de ternera rebozados con puré de patata y copa helada de chocolate.

Hospital Monte Naranco de Oviedo

En el Hospital Monte Naranco, el último día del año se cenará sopa de Pascua con un toque de hierbas y lomo al horno con salsa de piña y patatas revolconas, mousse de yogur con tierra de turrón, dulces navideños y uvas. El menú de la comida de Año Nuevo incluye arroz meloso a banda, ternera al borgoña con calabaza asada y tarta de limón.

Hospital de Cabueñes (Gijón)

Cabueñes elaborará para la noche del día 31 una vichyssoise como primer plato y supremas de pixín en salsa de segundo, con dulces navideños y sidra achampanada sin alcohol. La primera comida del año consistirá en un marmitako de langostinos y carrilleras de ternera con setas y patata panadera, además de una copa sensación de limón.

Hospital Valle del Nalón (Langreo)

El Hospital Valle del Nalón servirá en Nochevieja bisque de marisco, pixín amariscado y peras en salsa de fresa y chocolate, además de dulces y uvas. La primera comida de 2026 constará de patatas con langostinos de primer plato, pitu de caleya con patatinos de segundo y crema de arroz con leche y frutos de invierno de postre, además de los dulces navideños.

Hospital Álvarez Buylla de Mieres

En el Hospital Álvarez Buylla la cena de Nochevieja consistirá en crema bullabesa y lomos de merluza con bechamel de puerro, con delicias navideñas y uvas para finalizar. En Año Nuevo, el menú especial estará compuesto por arroz caldoso de rape y mejillones, cordero al horno con uvas y tarta selva negra.

Hospital del Oriente

Los pacientes del Hospital del Oriente Francisco Grande Covián despedirán el año con sopa de marisco con croutones de pan tostado, medallones de solomillo de cerdo con salsa de setas y arroz pilaf con pasas y tarta al whisky, además de surtido navideño y uvas de la suerte. Para la comida del 1 de enero se servirá bisque de marisco con gambas salteadas y lomo de bacalao confitado con muselina de ajo, boniato y cherrys asados. De postre, habrá tarta de manzana caramelizada con coulis de frutos rojos.

Y para el 6 de enero, día de Reyes, habrá también menús especiales.