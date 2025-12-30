El mejor cuento de Navidad en el HUCA: la solidaridad de cuatro asturianos donantes de órganos permite realizar 11 trasplantes en una semana
Los pacientes beneficiados esperaban por riñón e hígado
Es algo así como un cuento de Navidad. De los mejores. La solidaridad de cuatro donantes multiorgánicos en Asturias ha facilitado que se realicen un total de once trasplantes.
La Consejería de Salud ha informado que el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) cerró la semana del 22 al 28 de diciembre con un total de siete trasplantes, cinco de riñón y dos de hígado. Además, dentro del programa de donación de la Organización Nacional de Trasplantes, se enviaron tres riñones y un hígado a otros centros del Sistema Nacional de Salud.
En total, la generosidad de cuatro donantes multiorgánicos permitió llevar a cabo once trasplantes, siete de ellos en el HUCA.
Así las cosas, este 2025 ya se ha convertido en el que más donaciones se han realizado en Asturias, un total de 64, frente a 56 el año paado. Además, el Principado suma en lo que va de año 82 trasplantes renales —dos de ellos de donante vivo—, dos hepáticos y ocho cardiacos, gracias a la solidaridad de esas 64 citadas personas donantes y a órganos procedentes de otras comunidades. De esos 64 donantes, 24 lo fueron en asistolia controlada.
