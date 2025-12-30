Los motivos por los que Oviedo, Gijón y Avilés deberán rebajar el impuesto de la plusvalía en algunas transmisiones de viviendas

Los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés tendrán que rebajar el impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana –la conocida como plusvalía municipal– en los casos en los que la tenencia del inmueble supere los 16 años, algo habitual en los casos de transmisión por herencia.

El Gobierno de España ha aprovechado el real decreto ómnibus de vísperas de Navidad para actualizar en 2026 los coeficientes del impuesto de plusvalía que recaudan los ayuntamientos. El nuevo esquema refuerza la tributación de las viviendas que se venden pocos años después de la compra –que en algunos casos podrían entenderse como operaciones especulativas– y reduce los impuestos de las transmisiones cuando los periodos de tenencia fueron largos, de más de 16 años.

La plusvalía –impuesto que ahora se paga solo si hay ganancia real– se calcula aplicando unos coeficientes al valor catastral del suelo, en función de los años transcurridos entre la adquisición y la venta, herencia o donación del inmueble. Los coeficientes máximos los fija el Estado y los ayuntamientos pueden replicarlos o rebajarlos, pero no incrementarlos.

En Oviedo y Gijón los coeficientes que se aplican actualmente por debajo de los 17 años de tenencia del inmueble son inferiores en casi todos los casos a los nuevos máximos fijados por el Estado, por lo que los ayuntamientos podrán mantener casi todos esos coeficientes o subirlos hasta ese nivel máximo, si quieren. Sin embargo, los coeficientes que se aplican en las transmisiones de inmuebles cuya tenencia supera los 16 años son en Oviedo y Gijón superiores a los de los nuevos máximos estatales. Por ello, los ayuntamientos tendrán que bajarlos y, al menos, igualarlos. Son rebajas de hasta 0,05 puntos.

En Avilés habrá subidas en los primeros tramos y bajadas en los últimos porque los coeficientes están ajustados a los estatales.