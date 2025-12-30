Los motivos por los que Oviedo, Gijón y Avilés deberán rebajar el impuesto de la plusvalía en algunas transmisiones de viviendas
El Gobierno central reduce los coeficientes máximos del impuesto cuando la tenencia de los inmuebles supere los 16 años
Los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés tendrán que rebajar el impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana –la conocida como plusvalía municipal– en los casos en los que la tenencia del inmueble supere los 16 años, algo habitual en los casos de transmisión por herencia.
El Gobierno de España ha aprovechado el real decreto ómnibus de vísperas de Navidad para actualizar en 2026 los coeficientes del impuesto de plusvalía que recaudan los ayuntamientos. El nuevo esquema refuerza la tributación de las viviendas que se venden pocos años después de la compra –que en algunos casos podrían entenderse como operaciones especulativas– y reduce los impuestos de las transmisiones cuando los periodos de tenencia fueron largos, de más de 16 años.
La plusvalía –impuesto que ahora se paga solo si hay ganancia real– se calcula aplicando unos coeficientes al valor catastral del suelo, en función de los años transcurridos entre la adquisición y la venta, herencia o donación del inmueble. Los coeficientes máximos los fija el Estado y los ayuntamientos pueden replicarlos o rebajarlos, pero no incrementarlos.
En Oviedo y Gijón los coeficientes que se aplican actualmente por debajo de los 17 años de tenencia del inmueble son inferiores en casi todos los casos a los nuevos máximos fijados por el Estado, por lo que los ayuntamientos podrán mantener casi todos esos coeficientes o subirlos hasta ese nivel máximo, si quieren. Sin embargo, los coeficientes que se aplican en las transmisiones de inmuebles cuya tenencia supera los 16 años son en Oviedo y Gijón superiores a los de los nuevos máximos estatales. Por ello, los ayuntamientos tendrán que bajarlos y, al menos, igualarlos. Son rebajas de hasta 0,05 puntos.
En Avilés habrá subidas en los primeros tramos y bajadas en los últimos porque los coeficientes están ajustados a los estatales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Alegría entre las empleadas asturianas de Bimba y Lola, agraciadas con el segundo premio de la lotería: 'Nos tiemblan las piernas, todavía lo estamos asimilando
- La nieve obliga a cortar el tráfico a camiones por Pajares y a usar cadenas en varios puertos de Asturias
- Incertidumbre en Villamanín (León) con las participaciones del Gordo: la comisión de festejos convoca una reunión urgente
- Registros en un concejo de Asturias en una operación récord contra el fraude del combustible
- El asturiano que trajo a la región más de seis millones de euros del Gordo de Navidad tras comprarlo en León: 'Me duele hasta la barriga
- ¿Quién pagará ahora los cuatro millones del Gordo de Navidad que faltan en Villamanín? Los vendedores piden, en mitad de la crispación, que se renuncie a una parte del premio para poder cobrarlo (y hay asturianos afectados)
- La 'Tardebuena' conquista Asturias: miles de asturianos se lanzan a la calle en el vermú de Nochebuena