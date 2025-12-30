El precio de la vivienda se dispara en Asturias (sobre todo, en Gijón) y cierra 2025 con la mayor subida desde la burbuja
El Principado es la cuarta región con más incremento anual de precio, del 12,5% / Los pisos se encarecen el 14,4% en Gijón, el 12,8% en Avilés y el 11,6% en Oviedo
El mercado residencial de Asturias cierra 2025 con una fuerte escalada del precio de la vivienda, cuyo valor medio ha registrado en el cuarto trimestre un crecimiento del 12,5% interanual, según las cifras publicadas ayer por la tasadora Tinsa. El fuerte incremento es generalizado en todo el territorio nacional, pero solo Madrid (19,6%), Comunidad Valenciana (15,9%) e Islas Baleares (14,1%) tuvieron un aumento de precios mayor que el de Asturias.
Los incrementos interanuales por encima del doble dígito solo son comparables con los registrados en el anterior "boom", que remató con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera a partir de 2007. En el actual ciclo, que arranca en 2015-2016, la vivienda había situado su tope de revalorización entre el 5% y el 8% en cifras interanuales.
El informe de Tinsa señala que el avance del empleo; la estabilización del poder adquisitivo de los hogares y de la inflación; las bajadas de los tipos de interés de referencia durante la primera mitad del año, que contribuyeron a reducir el coste hipotecario, y el aumento de la población experimentado desde la pandemia han derivado en una demanda residencial robusta.
Gijón fue la ciudad asturiana donde se registró un mayor aumento del precio de la vivienda, de l 14,4%. Por detrás se situaron Avilés, con el 12,8%, y Avilés, con el 11,6%.
