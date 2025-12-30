El Principado concede 2,5 millones para los autónomos
P. C.
La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado ha concedido 2,49 millones de euros a 770 profesionales autónomos para cubrir el coste de las cuotas abonadas a la Seguridad Social durante los dos primeros años de actividad.
Esta es la primera concesión de la nueva línea de ayudas al empleo autónomo, cuyo presupuesto (2,5 millones) y objetivos forman parte de los acuerdos de concertación social.
Cada beneficiario recibirá una subvención de 3.246 euros, una cuantía que en la práctica supone implantar una tarifa plana para bonificar a quienes se hayan dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos o en el régimen especial de trabajadores del mar a lo largo de 2024 y permanezcan activos al menos dos años. En esta primera convocatoria se ha agotado el presupuesto.
