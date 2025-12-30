Rappel sabe lo que pasará en 2026 a los famosos (incluido a la Princesa Leonor)

Qué deparará 2026 a muchos famosos y personajes populares lo sabe el vidente Rappel, que lo desvela en la revista “Semana” para acabar el año. Habla de muchos, como Isabel Pantoja, Isabel Preysler, incluida la Princesa Leonor. El último quiosco rosa de 2025 llega sin polémicas, sin exclusivas, con repasos de lo que ha deparado el año y algún posado.

“Semana” incluye en portada un anuncio: Sonia Moldes se casa. La revista repasa los mejores diseños que ha lucido la Reina Letizia y entrevista a Mar Flores, que tiene mensaje para su exmarido Carlo Constanzia: “Tengo la conciencia tranquila”.

La revista “Lecturas” se va a casa de Lucía Dominguín Bosé, que presenta a su nieto Bruno y anuncia que su padrino será Nacho Palau, ex de su hermano Miguel Bosé. La hija de Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín posa junto al árbol junto a su hija Jara Tristancho, con su hijo Bruno en brazos, y su otro nieto de pie. Foto para Catalina de Inglaterra, la “reina” de la agenda navideña de la familia real inglesa. La Duquesa de Gales sale en una foto sonriente durante la misa de Navidad en Sandringham. Y foto para Alejandro Sanz y su expareja Candela, con la que ha roto y no de buenas maneras, según la revista.

En “Diez Minutos” recogen la buena relación que tienen Kiko Rivera y el novio de su expareja Irene Rosales, madre de sus hijos. Abrazos y conversaciones cómplices que se les vi a ambos durante el cumpleaños de la hija mayor. La revista también hace lista de los modelos más llamativos de la Reina Letizia durante el año y dedica una foto a su cuñada Cristina de Borbón. La infanta está en plena mudanza a Barcelona. Que sea para bien. Feliz año.