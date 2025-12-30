Retiran la cartelería de los nuevos tribunales de instancia por errores de bulto: "Sercicio común de Tramiación Civil", "Letrasdos de la A. J.", "Psigólogo/a"

Este 1 de enero se constituyen los tribunales de instancia de Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo, aunque en los tres primeros, la nueva oficina judicial no estará lista hasta el 15 de febrero. Pero no es la única anomalía. La empresa que instaló la cartelería ha tenido que retirarla del futuro Tribunal de Instancia de Avilés (y de otros partidos judiciales) ante los gravísimos e inexplicables errores de los carteles. Por ejemplo, podía leerse en uno de ellos "Sercicio de Tramiación Civil", cuando en realidad debería poner "Servicio de Tramitación Civil". Ahora tendrá que hacer una nueva y sin errores.

El cartel para el servicio de psicólogo. / LNE

Pero no sólo eso. El cartel para los psicólogos rezaba "Psigólogo/a", o el de los Letrados de la Administración de Justicia, "Letrasdo/a de la A. J.". En otro podía leerse "Servicio Común de Transmisión Civil/Social", cuuando debería decir "Servicio de Tramitación Civil/Social". En otro podía leerse "Servicio de orientación Juridioca", o en el cartel para la sala de vistas, se podía leer "Sala de visitas".

Cartel para los Letrados de la Administración de Justicia. / LNE

Se trata de errores que han causado indignación entre los funcionarios. SPJ_USO ve en ello "el síntoma visible de una reforma mal diseñada, mal explicada y peor gestionada", y un signo de "confusión, improvisación y chapuza".

"No solo estamos asistiendo a una pérdida continuada de derechos, referencias organizativas y garantías profesionales, sino a un desprecio evidente hacia el personal y hacia la ciudadanía. La nueva cartelería roza lo insultante: no hay un solo cartel correcto, comprensible ni mínimamente riguroso", denuncia el sindicato.

El cartel para la sala de vistas. / LNE

Y se preguntan: "¿Se están riendo de nosotros o es que la Administración es incapaz de gestionar con un mínimo de rigor algo tan básico como una cartelería informativa?". Para SPJ-USO, la ausencia de carteles adecuados no es un problema menor ni meramente estético, evidencia la improvisación con la que se está ejecutando la reforma, la falta de planificación y la inexistencia de una comunicación clara y respetuosa tanto con el personal como las organizaciones sindicales.

Cartel para el Servicio Común de Tramitación Civil/Social / LNE

"La incorrecta identificación de órganos judiciales y servicios afecta directamente al funcionamiento diario, a la seguridad jurídica y a la atención al público. Una vez más, los errores de planificación y ejecución recaen sobre quienes trabajamos en la Administración de Justicia y sobre quienes acuden a ella", añade el sindicato.

Otro cartel erróneo. / LNE

Y vuelven a reiterar que "esta reforma se esté imponiendo sin negociación real, sin dotación suficiente de medios materiales y humanos y con un desprecio evidente hacia quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la Justicia. Exigimos una rectificación inmediata, información clara y veraz, y el respeto debido a los derechos laborales y profesionales del personal al servicio de la Administración de Justicia".