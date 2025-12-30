Sigue la crisis en los trenes de cercanías de Asturias: las heladas se suman al mal estado de la red y provocan decenas de cancelaciones y retrasos

Las líneas de Cercanías de Asturias acumularon en los últimos días decenas de incidencias, con un elevado número de trenes cancelados y retrasos significativos debido a las heladas, que unido al mal estado de los convoyes perjudica a un servicio ya de por sí muy menguado.

Según el balance realizado a partir de los avisos oficiales del servicio, ayer se registraron más de una veintena de cancelaciones hasta primera hora de la tarde.

La línea más perjudicada fue la C4 (Gijón–Avilés–Cudillero), que concentró más de la mitad de las supresiones, muchas de ellas encadenadas a lo largo de la mañana y la tarde.

También se vieron muy afectadas la línea C6 (Oviedo–Nava–Infiesto), con cancelaciones y servicios parciales debido a la nieve y el hielo, y la línea de ancho métrico entre Gijón y Oviedo, donde varios trenes no prestaron servicio a media mañana por incidencias técnicas. En algunos tramos se habilitaron servicios alternativos por carretera, aunque estos no evitaron retrasos acumulados ni esperas prolongadas para los usuarios.

Los problemas comenzaron antes de las siete de la mañana, con retrasos en los primeros trenes del día, y se prolongaron hasta última hora de la tarde, cuando aún se registraban cancelaciones en la línea C4. A lo largo de la jornada se sucedieron varios comunicados de actualización anunciando la progresiva recuperación del servicio, aunque muchas circulaciones ya no llegaron a realizarse.

Desde Renfe se informó finalmente de que las incidencias quedaron resueltas a última hora del día, permitiendo recuperar el horario habitual. En los últimos días, las cancelaciones y supresiones son una constante.

Los sectores ferroviarios consultados esperan más problemas las próximas semanas. La flota de cercanías de ancho métrico está pendiente de renovación, con un lote de trenes encargados por Renfe que entrará en servicio, "en principio", según la última previsión, en 2027. La idea inicial era que en 2026 estuviesen ya funcionando, pero lo que se espera ahora es que el año que viene hagan la homologación.