La "startup" asturiana de tecnologías de la salud Pragmatech capta 650.000 euros para despegar
La compañía logra financiación para comercializar su "software" de ayuda a la prescripción de antibióticos en centros sanitarios
Pragmatech IA Solutions, "startup" asturiana dedicada a diseñar y desarrollar productos innovadores para el sector de la salud basados en inteligencia artificial, acaba de cerrar una nueva ronda de financiación de 650.000 euros. Estará destinada a impulsar el despliegue comercial de su "software" de ayuda a la prescripción de antibióticos iAST en centros sanitarios. Recientemente, la empresa recibió el marcado "CE".
La ronda de financiación ha contado con la participación de First Drop, fondo de "venture capital" con sede en Valencia, que ha aportado 300.000 euros, y de Urriellu Ventures, con sede en Asturias, que ha contribuido con 175.000 euros. La operación se complementa con un préstamo ENISA de 180.000 euros y la conversión en capital de 162.500 euros desembolsados en la ronda previa.
"Con esta ronda, consolidamos nuestra capacidad de llevar iAST a los hospitales y profesionales de salud que más lo necesitan. El apoyo de inversores como First Drop y Urriellu Ventures refuerza la confianza en nuestra tecnología y en el impacto positivo que está generando en la práctica clínica," afirmó Javier Fernández, coCEO de Pragmatech
