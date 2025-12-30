Hay obras, no se suprime y encima sube de precio: este es el importe que se pagará en el peaje del Huerna a partir del 1 de enero

El peaje del Huerna superará los 16 euros a partir del 1 de enero. Concretamente, pasar el peaje costará 16,17 en vez de los 15,60 que costó durante 2025, después de la última actualización del Ministerio de Transportes. Lo esperado es que el precio se redondee, pero falta saber la cifra exacta final. La subida es del 3,64%.

La subida del Huerna se sitúa en la parte baja de la horquilla estatal, ya que el Ministerio ha fijado para las autopistas de peaje un incremento general de entre el 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión. En el caso de la AP-66, la revisión autorizada es del 3,64%, el mismo porcentaje que se aplicará a otras vías como la AP-6 o la AP-68.

Desde Transportes se explica que esta actualización responde, fundamentalmente, al crecimiento del índice de precios al consumo (IPC) y a la retirada progresiva de las subvenciones habilitadas a finales de 2022 para contener el impacto de la inflación sobre los peajes. Aquella medida permitió limitar las subidas en años anteriores, pero su eliminación está prevista de forma escalonada hasta 2026.

El Ministerio subraya que, sin la subvención todavía vigente, el incremento del peaje del Huerna habría sido mayor, ya que en ese escenario la subida para la AP-66 alcanzaría el 4,72%. Para amortiguar el impacto en los usuarios, el Estado destinará en 2026 15 millones de euros a este sistema de compensación.

Además, Transportes recuerda que la AP-66 cuenta con bonificaciones tanto para vehículos pesados como para usuarios habituales, que se han ido ampliando en los últimos años y que seguirán vigentes pese a la subida de tarifas.

La autopista del Huerna es una infraestructura clave para Asturias, especialmente para el transporte de mercancías y la conexión con León y Madrid. El nuevo precio entrará en vigor el 1 de enero, coincidiendo con el arranque del año.