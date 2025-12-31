El absentismo repunta en Asturias y sigue por encima de la media nacional

Asturias tiene una tasa de absentismo laboral del 7,6%, un punto porcentual por encima de la media nacional, situada en el 6,6%. Así lo destaca el "Informe de absentismo del tercer trimestre de 2025", elaborada por Randstad Research, el centro de estudios de la compañía de recursos humanos Randstad. El informe destaca que los niveles de absentismo de los empleados en sus puestos de trabajo "han repuntado ligeramente durante el último ejercicio analizado y, un trimestre más, se mantienen en tasas elevadas".

La tasa de absentismo de Asturias, del 7,6%, ha registrado un incremento interanual de cinco décimas en el tercer trimestre, según los datos de este informe que elabora Randstad Research a partir de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Incapacidad temporal

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), la tasa de Asturias se situó en el 6,2% en el tercer trimestre, un punto porcentual por encima de la media nacional (5,2%). En este caso, el incremento interanual ha sido de seis décimas y hace que la comunidad se sitúe en el tercer puesto de las regiones con mayor absentismo por incapacidad temporal.