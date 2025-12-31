AMK, así es el nuevo supermercado asturiano que no para de abrir tiendas en la región y que ya conquista otras comunidades

Se llama AMK y parece un Alimerka. En realidad lo es, pero en formato mini y gestionado por un autónomo. Se trata de una fórmula muy parecida a los Minymas del otra gran cadena de supermercados de la región: Masymas (Hijos de Luis Rodríguez, S. A.). Los AMK están en plena expansión tanto dentro como fuera de Asturias. A través de esta firma, Alimerka ha conseguido entrar por primera vez en la comunidad vecina de Cantabria.

En concreto, AMK ha cerrado 2025 con con un total de 33 nuevas aperturas. En concreto, la enseña ha sumado 28 tiendas "AMK tu súper" y cinco establecimientos "AMK fresh", la mayoría de ellos ubicados en los antiguos locales "Arco", que cerraron precisamente este año.

En qué consisten

Según explica Alimerka, el objetivo con AMK es "garantizar el servicio en pequeñas poblaciones, barrios urbanos y zonas rurales a las que no llegamos con nuestra red de supermercados". El funcionamiento es sencillo: un empresario monta su propio supermercado, pero con la ayuda y los productos de Alimerka.

Bajo la insignia “AMK”, "comercios locales tradicionales tienen la posibilidad de ofrecer una amplia gama de productos frescos, artículos de marca líder y marca propia a precios competitivos y con todas las garantías de calidad. Con un servicio cercano y profesional, una de las señas de identidad de Alimerka, así como nuestro compromiso con el entorno, más que acreditado, en materia de sostenibilidad, promoción de hábitos de vida saludable, apuesta por los productos de proximidad y colaboración con colectivos vulnerables a través de la Fundación Alimerka", detallan desde la compañía.

"AMK tu súper" y "AMK Fresh"

La principal diferencia entre "AMK tu súper" y "AMK Fresh" es que este último es una frutería de barrio, mientras que el primero es un minisupermercado, que vende de todo un poco.

Entrada en otras comunidades

Uno de los hitos más destacados del año ha sido la entrada de AMK en Cantabria, comunidad autónoma en la que la compañía ha inaugurado cuatro establecimientos, los primeros de la enseña en este territorio. A estas aperturas se suman nuevas tiendas en Palencia, Burgos, Valladolid y Lugo, así como nueve aperturas en la provincia de León, consolidando la expansión del proyecto en Castilla y León y Galicia, donde Alimerka ya tenía presencia. El resto fueron en Asturias.